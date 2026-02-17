Már szavazhat a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjra

Elkezdődött a szavazási időszak a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány által létrehozott Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjra.

Szavazatával Ön is köszönetet mondhat Orvosának a szentgyorgyialbertorvosidij.hu weboldalon 2026. február 16. és március 16. között.

Szavazni csak a jelölt orvosokra lehetséges.

A szavazás tisztaságát figyelembe véve 1 e-mail címről kizárólag 1 szavazatot adhat le.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a szavazás időszaka alatt folyamatosan ellenőrizzük a szavazás során megadott e-mail címek valódiságát. Kérjük, az etikai normákat figyelembe véve a szavazás során kerüljék a robotok, valamint a generált e-mail címek használatát.

A Goodwill Pharma Az Egészségért Közhasznú Alapítvány fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a díjazottak megállapítása során a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat kizárólag olyan személy nyerhesse meg, aki személyében és orvosi munkájával – Szent-Györgyi Albert szellemisége és elvei, valamint az orvostudomány és az orvosi hivatás általános etikai szabályai figyelembevételével – arra érdemes.

Friss információkért kövesse figyelemmel a szentgyorgyialbertorvosidij.hu weboldalt, ahol részletesen tájékoztatjuk a szavazás menetéről.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma