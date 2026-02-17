Hétfőn, március 2-án indul az újabb lakossági államkötvény-kibocsátás. A szlovák pénzügyminisztérium és az Államadósságot és Likviditást Kezelő Ügynökség (ARDAL) ismét kétfajta értékpapírt bocsát ki – tájékoztatott a tárca.

„A kibocsátással a korábbi nagy érdeklődésre építünk. Március 2-től 20-ig lehet majd vásárolni állampapírokat” – tette hozzá a minisztérium.

Tavaly ugyanekkor volt a kibocsátás, a lakosság néhány nap alatt megvásárolta az összes államkötvényt.

Idén is kétféle kötvény lesz, a Befektető II (Investor) kétéves futamidővel, 2,7%-os kamattal, valamint a Hazafi II (Patriot) négyéves futamidővel, 3%-os kamattal.

A 2 éves kötvény rövidebb ideig köti le a pénzt, de kisebb a teljes nyereség. A 4 éves kötvény magasabb hozamot ad, viszont hosszabb időre kell nélkülözni a pénzt.

„Mindkét kötvényből 200 millió eurós keretet bocsátanak ki, és ha nagy lesz az érdeklődés, ez 100 millió euróval megemelhető. A kötvényvásárlás alsó határa 1000 euró” – zárta a minisztérium.

Ez a konstrukció az állam számára stabil és olcsó finanszírozási forma, a lakosság számára pedig viszonylag biztonságos, kiszámítható hozamot biztosító befektetés.

Miért jó ez a lakosságnak?

Az állampapír az egyik legbiztonságosabb befektetési forma, mert mögötte az állam fizetőképessége áll.

A kamat garantált, nem függ a piaci ingadozásoktól.

Kinek lehet különösen jó?

✔️ Konzervatív, kockázatkerülő befektetőknek

✔️ Akik 2–4 évig nélkülözni tudják a pénzüket

✔️ Akik bankbetétnél jobb, de még mindig biztonságos megoldást keresnek

✔️ Nyugdíjhoz közel állóknak vagy családoknak megtakarítási céllal

Kinek kevésbé jó?

❌ Akinek rövid távon szüksége lehet a pénzére

❌ Akik magasabb hozamot szeretnének és vállalnák a nagyobb kockázatot (pl. részvények)

❌ Ha az infláció tartósan 3% felett marad, a reálhozam alacsony lehet

tasr/ HE, Felvidék.ma