Elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, amelynek célja, hogy a tárgyalóasztalnál a magyar érdeket határozottan képviselje és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon – közölte Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a küldöttség vezetője szerdán a záhonyi magyar–ukrán határátkelőhelyen.

Czepek Gábor a határátlépés előtt tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a magyar kormány, ellentétben a Tisza Párttal, abban hisz, hogy biztosítani kell az olcsó keleti erőforrást, és nem pedig a keleti erőforrásról való leválást. A több ellátottság nagyobb biztonságot jelent a magyar embereknek és a rezsivédelemnek is – fogalmazott az államtitkár.

Czepek Gábor megjegyezte: a küldöttség célja, hogy érdemi párbeszédet folytasson a tárgyalóasztalnál nemcsak a kijevi energetikai kormányzattal, hanem az ottani nagykövetekkel, az Európai Bizottság képviselőjével arról, hogy az egyedüli megoldás az európai krízisre a keleti források újranyitása.

Kifejtette: a közel-keleti válság „emelte a tétet”, ez oda vezetett, hogy a magyar kormány hozzányúlt a stratégiai készletekhez és védett árat vezetett be a lakosság és a vállalkozások számára. Az államtitkár ugyanakkor kulcskérdésnek nevezte, hogy megtörténjen a Barátság kőolajvezeték újranyitása, valamint Európa változtasson eddigi politikáján és nyisson a keleti energiaforrások felé.

A bizottság eddigi munkájáról szólva kiemelte: tárgyaltak Pozsonyban a szlovák energiapiaci szereplőkkel és az energetikai kormányzat képviselőivel, illetve megállapodtak abban, hogy szlovákok csatlakoznak ehhez a tényfeltáró küldöttséghez, vagyis már nemcsak magyar, hanem magyar–szlovák kezdeményezésről van szó.

Beszámolt arról is: közös levélben fordultak az Európai Bizottsághoz, amelyben elemezték a jelenlegi helyzetet, a két ország földrajzi elhelyezkedését, energiapiaci ellátottságát, ebben indokoltnak nevezték a Barátság kőolajvezeték állapotának vizsgálatát és újraindításának szükségességét.

Levelet írtunk az ukrán energiaüggyel foglalkozó miniszterelnök-helyettesnek arról, hogy nyissa meg a vezetéket vagy tegye lehetővé az állapotának vizsgálatát – tette hozzá Czepek Gábor.

A küldöttségünk azért lépi át a határt, azért utazik Kijevbe, hogy tárgyaljunk erről a levélről, és érdemi párbeszédet folytassunk a tárgyalóasztalnál, amely még egyszer elsősorban magyar, de immáron európai érdek is – hangoztatta a kormánypárti politikus. Megjegyezte: a Kijevbe elindult tényfeltáró bizottságnak az államtitkár mellett egy olajipari szakember, egy nemzetközi kapcsolatokban jártas állami vezető és egy energiapiaci elemző a tagja.

Czepek Gábor a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy Magyarország továbbra sem fogadja el a Barátság kőolajvezeték leállítását.

„Legyen világos mindannyiunk számára: ez a kőolaj a magyar olajtársaság tulajdona, magyar tulajdon. Ezt a kőolajat nem érinti szankció, sem európai uniós, sem amerikai, ez a kőolaj nekünk jár” – fogalmazott.

Hangsúlyozta: a vezeték Magyarország számára stratégiai fontosságú, amellett, hogy az ezen érkező Ural típusú orosz kőolaj feldolgozása biztosítja az ország üzemanyag-ellátását, a nyugati olajjal szembeni árelőnye az elmúlt négy esztendőben mintegy 650 milliárd forintot tett ki, ezen keresztül biztosítva a rezsivédelmi alap forrásait.

