Pedagógusokat díjazott a gömör-kishonti önkormányzati társulás

A Gömör-Kishonti Városok és Falvak Társulása (ZMOGaMu) legutóbbi Bakostöréken megrendezett közgyűlésén több, a Rimaszombati járásban dolgozó pedagógust kitüntettek hosszú éveken át végzett munkájukért. A közgyűlésen jelen volt Ondrej Lunter, a Besztercebánya Megyei Önkormányzat elnöke is.

A szervezet vezetői hangsúlyozták, hogy a tanári pálya nem csupán munka, hanem hivatás, amely kitartást, türelmet és elkötelezettséget igényel. A tanárok munkájának eredménye sokszor csak évekkel később látható a tanítványok sikereiben.

A társulás egyik alelnöke, Mihályi Gábor a pedagógusok munkáját méltatva így fogalmazott:

„Az, hogy ennyi éven át hűségesek maradtak a hivatásukhoz, a szakmai hozzáértésük, a jellemük és az oktatás iránti valódi elkötelezettségük bizonyítéka.”

A Gömör-Kishonti Városok és Falvak Társulása által díjazott pedagógusok

Végh Mária – a Gömöralmágyi Alapiskola és Óvoda pedagógusa, 1986 óta dolgozik az intézményben. Tanítványaival matematikaversenyeken ért el sikereket, és közel harminc éve pályaválasztási tanácsadó.

Revúcka Janka – 37 éve tanít, jelenleg a Pavol Dobšinský Alapiskolában Rimaszombatban az alsó tagozaton. Korábban a fügei kisiskola vezetője volt, aktívan szervez tanórán kívüli programokat, és hátrányos helyzetű diákokkal is foglalkozik.

Földiová Barbora – több mint húsz éve tanít a Janko Francisci-Rimavský Alapiskolában Nyustyán, az intézménynek tíz éve igazgatója. Vezetése alatt az iskola modernizáción ment át, és nyelvi osztályok indultak.

A Juraj Palkovič-féle Kristályplakett kitüntetettjei

Hegedűs Gábor – a Rimaszécsi Speciális Alapiskola pedagógusa, aki fogyatékkal élő gyermekek oktatásával foglalkozik; korábban Rimaszombatban tanított matematikát és fizikát.

Hrivnáková Tatiana – 1985 óta a rimaszombati Pavol Dobšinský Alapiskola tanára, szlovák nyelvet, irodalmat és állampolgári ismereteket oktat.

Makó Kovács Erika – a feledi Szombathy Viktor Magyar Tannyelvű Alapiskola pedagógusa, 25 éve tanít, öt éve igazgatóhelyettes. 18 éve vezeti a Meseláda bábcsoportot, amely magyar népmeséket ad elő és rendszeresen díjakat nyer a Duna Menti Tavasz fesztiválon.

A közgyűlésen a gömöri térség több tucat polgármestere és önkormányzati képviselője vett részt

A tanácskozás fő témája a települések aktuális problémái és a régió fejlődését segítő közös megoldások keresése volt.

A Társulás elnöke, Habovčík Marian beszámolójában értékelte a szervezet 2025-ös tevékenységét, és rámutatott a helyi önkormányzatokat érintő kihívásokra. Kiemelte, hogy az egyik legnagyobb gond a települések bevételeinek fokozatos csökkenése, miközben az állam egyre több feladatot ruház rájuk.

A szövetség az elmúlt évben több fontos témával foglalkozott, például a készülő közigazgatási reformmal, a helyi rendészeti szolgálatokkal, szociális szolgáltatásokkal, az oktatás reformjával.

Szó esett továbbá az utak felújítására tervezett beruházásokról, a Rimaszombati járás ivóvízellátásának kérdéséről, az aktív lakáspolitikáról, valamint a kevésbé fejlett járások számára készülő fejlesztési projektekről. Fontos regionális prioritásként említették az R2-es gyorsforgalmi út elkerülő szakaszának előkészítését, a helyi akciócsoportok támogatását és a vidékfejlesztést.

A közgyűlésen felszólalt Ondrej Lunter, a Besztercebánya Megyei Önkormányzat elnöke is.

Hangsúlyozta az önkormányzatok közötti együttműködés jelentőségét, és kiemelte, hogy ha a megye, a városok és a községek összefognak, hatékonyabban tudják megoldani a lakosság mindennapi problémáit.

„Nagyon nagyra értékelem, hogy nyíltan beszélhetünk azokról a problémákról, amelyek a régiónkban élő embereket foglalkoztatják, és közösen kereshetünk megoldásokat. Nem csak azt nézzük, mi tartozik pontosan a megye, a városok vagy a községek hatáskörébe. Ha összefogunk, előre tudjuk mozdítani a dolgokat, és konkrét megoldásokat találhatunk az emberek mindennapi problémáira városainkban és falvainkban” – írta közösségi oldalán.

Pozitívan értékelte azt is, hogy a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) és a megyei önkormányzatokat tömörítő SK8 közösen készítette el a közigazgatási reformról szóló állásfoglalását.

Lunter szerint Szlovákia Európa egyik legcentralizáltabb állama, ezért a hatáskörök nagyobb részének az önkormányzatokhoz való áthelyezése hatékonyabb problémamegoldást hozhatna a régiókban.

„Köszönöm a részvételt Ivan Hazuchának, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa képviselőjének, Ondrej Lunternek, a Besztercebánya Megyei Önkormányzat elnökének, Kováčová Boženának, a Községek Kamarája elnökének, Vargicová Anetának, a Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal igazgatójának, Šándor úrnak, az Önkéntes Tűzoltók elnökének, valamint Lašák Mareknak, a Tűzoltó- és Mentőszolgálat járási igazgatósága igazgatójának. Köszönet illeti továbbá a Besztercebánya Megyei Önkormányzat képviselőit is – Cziprusz, Mag Fodor Enikő és Bagačka képviselőket –, valamint minden kolléganőt és kollégát a szép számban való részvételért, amellyel támogatták közgyűlésünket. Köszönöm a Rimaszombati Művészeti Alapiskola kedves kultúrműsorát, és gratulálok minden kitüntetettnek” – írta közösségi oldalán Habovčík Marian, a társulás elnöke.

vobraze.sk/ rimava.sk / HE, Felvidék.ma