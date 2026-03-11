A Speciális Büntetőbíróság nem fordul kérdéssel az uniós bírósághoz

Nem fordul előzetes döntéshozatali kérdéssel az Európai Unió Bíróságához a bazini Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) azzal kapcsolatban, hogy felhasználhatók-e lefoglalt mobiltelefonokból szerzett bizonyítékok a tárgyaláson. Miroslav Mazúch, a bírói szenátus elnöke ezt a Kuciak-gyilkosság ügyében zajló tárgyaláson jelentette be szerdán.

Marián K. védőügyvédje, Marek Para indítványozta, hogy forduljanak ilyen kérdéssel az európai bírósághoz. A bazini bíróság már februárban úgy döntött, hogy elfogadja bizonyítékként a Threema alkalmazáson keresztül folytatott üzenetváltásokat.

Mazúch azzal érvelt, hogy amikor a Legfelsőbb Bíróság visszaküldte az ügyet a speciális bíróságra, addigra már hozott döntést az Európai Unió Bírósága olyan bizonyítékokkal kapcsolatban, mint amit most Para indítványoz.

„Azt is figyelembe vette a bíróság, hogy amikor 2019-ben megkapta a vádiratot, maga a vádlott, Marian K. indítványozta, hogy az iratanyag alapján törvényszéki szakértő dolgozzon ki szakvéleményt a Threema-alkalmazásban folytatott kommunikációról” – jegyezte meg Mazúch.

A bírói szenátus elnöke szerint az Európai Unió Alapjogi Chartájának egyes cikkeit nem lehet egymástól függetlenül kezelni, az arányosság elvét is figyelembe kell venni. „Egyrészt ott a magánélethez és a családi élethez való jog tiszteletben tartása, másrészt pedig az élethez való jog és ezzel összefüggésben a hatékony nyomozáshoz való jog. A nyomozásnak pedig része minden észszerű bizonyítási eljárás elvégzése, amely segíti az ügy felderítését, valamint lehetővé teszi a hozzátartozók és a sértettek számára a folyamatba való hatékony bekapcsolódást” – indokolta a döntést Mazúch.

Para a TASR hírügynökségnek azzal reagált, hogy a bíróság mérlegelésén múlt, hogyan dönt az indítványról. „Kérdés, hogy – mivel nem javasoltuk az eljárás felfüggesztését – nem lett volna-e célravezetőbb ezzel a kérdéssel fordulni (az Európai Unió Bíróságához, a TASR megjegyzése), amíg még más bizonyítékokat is kiértékelnek” – mondta Para.

Mivel az Európai Unió Bírósága már hozott olyan döntést, amely szerint a telefonból származó adatok megszerzéséhez szükséges bírósági vagy független közigazgatási szervtől származó végzés, Para szerint nem számít, melyik bűncselekmény ügyében folyik a nyomozás.

Marian K.-t és Alena Zs.-t vádolják azzal, hogy megrendelték Ján Kuciak meggyilkolását. A 2018 februárjában történt nagymácsédi támadásban meghalt az újságíró menyasszonya, Martina Kušnírová is. Az ügyben hozott előző két ítéletet hatályon kívül helyezte a Legfelsőbb Bíróság. Most harmadszor került az ügy a Speciális Büntetőbíróság elé. Miroslav Marčeket és Szabó Tamást, a gyilkosság elkövetőit 25 év, Andruskó Zoltánt 15 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték.

Marian K. és Alena Zs. mellett Dušan K. és Darko D. ellen is vádat emeltek a tervezett ügyészgyilkosságok miatt. A vádirat szerint Maroš Žilinka és Daniel Lipšic meggyilkolását 2017 őszén, Peter Šufliarský meggyilkolását pedig 2018-ban rendelték meg. A gyilkosságokat nem hajtották végre.

TASR/Felvidék.ma