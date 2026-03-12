Home Kitekintő „Az ukrán elnök hazudik a Barátság kőolajvezetéket vizsgáló magyar küldöttségről”
Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hazudik arról, hogy a magyar kormány nem egyeztette a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló delegációja látogatását, ugyanis előző nap hivatalos diplomáciai jegyzékben jelezték ezt Kijevnek – írta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy „az ukrán elnök hazudik, Zelenszkij állítja, nem tudott arról, hogy magyar delegáció érkezne Ukrajnába, mivel a magyar kormány nem egyeztette a látogatást az ukrán külügyminisztériummal”.

„Mi a valóság ezzel szemben? Már tegnap hivatalos diplomáciai jegyzékben jeleztük az ukránoknak, hogy Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes vezetésével magyar küldöttség megy Ukrajnába a Barátság kőolajvezeték állapotának kivizsgálása céljából, egyúttal találkozót kértünk az ukrán energiaügyi minisztertől”

– tudatta.

„A helyzet ugyanis az, hogy az ukránok leblokkolták a Magyarországra irányuló kőolajszállítást egy olyan időszakban, amikor a tengeri kőolajszállítás minden idők legnagyobb bizonytalanságával néz szembe, a Barátság kőolajvezeték alternatívája pedig egyedül a tengeri útvonal” – folytatta.

„Az ukrán olajblokád tehát nem más, mint egy főbenjáró bűn Magyarországgal szemben”

– tette hozzá Szijjártó Péter.

Volodimir Zelenszkij a nap folyamán azt mondta, hogy nem tudott arról, hogy magyar delegáció érkezne Ukrajnába, mivel a magyar kormány nem egyeztetett látogatást az ukrán külügyminisztériummal.

„Mit csinál itt ez a delegáció? Nem tudom. A külügyminisztériumban azt mondták nekem, hogy emberek érkeztek. Ők ezt magánjellegű utazásként jellemezték”

– fogalmazott.

MTI/Felvidék.ma

