Visszatért Teremtőjéhez Bartal Károly Tamás, nyugalmazott jászóvári apát
Török András
Szomorúan, de ugyanakkor Isten szerető irgalmába vetett hittel vettem tudomásul a gyászjelentést, hogy főtisztelendő Bartal Károly Tamás, nyugalmazott jászóvári apát 2026. március 18-án, 93 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének.

Bartal Károly, mint érsekújvári káplán 1964 nyarán keresztelt meg engem a helyi Szent Kereszt felmagasztalása plébániatemplomban. Már akkor szoros barátság fűzte az egyes újvári családokhoz, s nem volt ez másként szüleim esetében sem. A hetvenes években néhány évet Köbölkúton szolgált, mint plébános. Jól emlékszem, amikor szürke Trabantjával esténként itt-ott ellátogatott hozzánk, Érsekújvárba.

A köbölkúti szolgálatot követően visszatért városunkba, hogy immár mint helyi esperesplébános végezze a lelkipásztori küldetést. Személyét illetően emlékezetemben számos kedves, sokszor mulatságos gyermekkori, illetve ifjúkori történet elevenedik fel. Ilyenek voltak pl. a Mikulás-járáshoz, a ministráláshoz, szülőfalujához, Karvához fűződő emlékeim,

viszont amire elsősorban emlékszem, az az, hogy az apát úr EMBER volt a szó legnemesebb értelmében.

Nemzetiségre való tekintet nélkül nemcsak a hívek lelki gyarapodását tartotta szem előtt, hanem éppen úgy szívügye volt az érsekújvári szakrális emlékek karbantartása is, legyen szó a két templomról, a kálváriáról vagy a városban található kápolnákról.

A rendszerváltást követően, már mint jászóvári apát, örömmel fogadta a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség megalakulását, melynek a kezdeti években a főcserkésze volt. Néhány évvel később pedig támogatásáról és imáiról biztosította a Közép-európai Mária Út felvidéki kibontakozását.

Szentbeszédei alatt a Biblia igazságai érthető, emberközeli módon jutottak el a hívekhez.

Egy-egy alkalommal szívesen idézte a szintén premontrei szerzetes, Mécs László verseit. Ezzel összefüggésben hiszem, hogy az apát úr életére is vonatkoztatható a papköltő egyik költeményének következő gondolata: „Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld.”

Tisztelt Apát Úr, kedves Tamás Atya, nyugodj békességben!

A szerző a Via Mariae Társulás alapítója, cserkésztiszt.

Török András/Felvidék.ma

