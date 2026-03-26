Ukrajnában aggódnak…

Finoman szólva is fura egy ország ez az Ukrajna, és még furcsább annak a zongorát nem éppen hagyományos módon megszólaltató harmadosztályú színészből lett teljhatalmú vezetője. Mint arról értesülhettünk, a négy éve tartó háború közepette felettébb aggódnak a közelgő magyarországi választások tisztasága miatt, s hogy ne adj’ Isten bármi visszaélés történhessen, megfigyelőket akarnak küldeni a közelgő eseményre.

A bejelentés akár megmosolyogtató is lehetne, amennyiben nem számítana égbekiáltó pofátlanságnak. Arcátlan képmutatás ugyanis a magyar választás tisztaságát megkérdőjelezni egy olyan ország részéről, ahol hét éve rendeztek utoljára demokratikus választást, ahol Zelenszkij önkényesen bitorolja a hatalmat és viszi végromlásba a népét.

Ukrajnában gyanakszanak választási csalásra, ahol virágzik a korrupció és a szabad rablás, ahol törvénytelenségek sorozatát követik el. Ukrajnában, ahol jogállamiságról nem is beszélhetünk,

ahol brutális kényszersorozások zajlanak, melyek során szó szerint halálra vernek embereket, még mielőtt egy olyan háború poklában vesztenék életüket, melyet már évekkel ezelőtt be lehetett volna fejezni, és ahol évek óta lábbal tiporják a kisebbségek, köztük a magyar és orosz kisebbségek jogait.

Ja, és ahová nem mellesleg maffiapénzek és aranyrudak utaznak gyanús körülmények között, s ahonnan minden eszközzel igyekeznek beavatkozni a magyarországi választásokba, többek között az ország energiabiztonságát veszélyeztetve és minden lehetséges mocskos eszközt bevetve annak érdekében, hogy ne a Fidesz, hanem a Tisza Párt nyerje a választást, mert akkor a magyar érdekek helyett az ukrán és a brüsszeli érdekeket feltétel nélkül kiszolgáló kormánya lenne Magyarországnak.

Ez hát az aggodalom igazi oka, és sajnos az ukrán szélsőségesek bármire képesek, egyre többször merül fel a magyar belpolitikába való durva ukrán beavatkozás ötlete is.

Diana Pancsenko volt ukrán televíziós például azt állította, hogy fegyvereseket képezhetnek ki annak érdekében, hogy a magyarországi választások előtt zavargásokat provokáljanak.

De joggal tekinthető kormányszintű beavatkozásnak a Barátság kőolajvezeték ügye is, melynek újraindítását hazugságot hazugságra halmozva azért bojkottálják Zelenszkijék, hogy azzal a Fidesz választási esélyeit gyengítsék. Végeredményben megállapíthatjuk, hogy bármilyen becstelenségre képesek és ami még ennél is felháborítóbb, hogy mindezt Ursula van der Leyen, Manfred Weber, Kaja Kallas és az egész díszes európai uniós társaság tudtával és cinkos egyetértésével.

Úgy általában tehát jogos a jogállamisági aggodalom, csak épp a visszaéléseket és a becstelenségeket nem az amúgy is árgus szemek által figyelt magyarországi választásokon kellene keresni…

NZS/Felvidék.ma