Home Magazin A ChatGPT a legnépszerűbb MI-platform Magyarországon
Magazin

A ChatGPT a legnépszerűbb MI-platform Magyarországon

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Magyarországon a mesterséges intelligenciát (MI) használók közel 85 százalékban használják a ChatGPT-t, a Gemini aránya 32,4 százalék, az MI-alapú fordítóké 18 százalék – közölte a Sophos Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban végzett regionális kutatása alapján az MTI-vel.

A biztonsági szoftvereket és hardvereket gyártó cég közleménye szerint a régió országaiban hasonló a mesterséges intelligencia használata. A magyar kérdőíves felmérést a megbízásuk alapján a CTA független kutatóintézet készítette 2026 februárjában, 800 fős mintán.

A felmérés szerint Magyarországon az MI-használók 35,7 százaléka hetente többször, 33,3 százaléka naponta, 31 százaléka alkalmanként használja a mesterséges intelligenciát.

A használat célja a leggyakrabban kutatás (57,2 százalék), munka (38,4 százalék), tanulás (36,6 százalék), illetve fordítás (34,8 százalék).

A Sophos kutatása szerint az MI már a mindennapok része Közép-Európában, ugyanakkor a felhasználók hozzáállása még formálódóban van. Magyarországon a válaszadók 46,6 százaléka inkább pozitívan viszonyul a mesterséges intelligenciához, míg 40,8 százalékuk egyszerre lát benne előnyöket és kockázatokat.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma