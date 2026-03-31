Megjelent Schrott Péter az Összetartozunk című új dala

Az Összetartozunk szövegét Csíki András verse ihlette, a zenét pedig magyar folk elemekkel átszőtt rock–metal hangszerelésben dolgozta fel.

A dal egy olyan időszakban született meg, amikor a világ egyre inkább megosztottságról, véleményháborúkról és egymás ellen forduló közösségekről szól.

„Az „Összetartozunk” ennek ellenpontjaként készült: nem politikai állásfoglalás, hanem emberi üzenet arról, hogy minden különbségünk ellenére közös nyelvünk, közös kultúránk és közös sorsunk van.

A zenei világban a hegedű kiemelt szerepet kap, amely a magyar népzenei hagyomány érzelmi erejét kapcsolja össze modern rock és metal hangzással” – nyilatkozta Schrott Péter.

A dal fő gondolata:

„Akárhogy is, de összetartozunk.”

Schrott Péter magyar énekes, dalszerző és zenész, aki több mint két évtizede aktív szereplője a hazai rockzenei életnek. A legtöbben a Tűzmadár zenekar frontembereként ismerik, de a Continoom formációval is jelentős munkát végzett, ahol a rockot modern és elektronikus elemekkel ötvözi.

A szélesebb közönség a TV2 The Voice című tehetségkutatójából is emlékezhet rá, ahol Malek Andrea csapatában szerepelt. Nemcsak előadó, hanem dalszerző, producer és hangmérnök is, saját stúdióval és több zenei projekttel a háta mögött.

Egy sokoldalú zenész, aki a magyar rockszíntérben stabil és aktív alkotó.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

