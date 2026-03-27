A jó pedagógus felelősségteljes és mosolyog

A címben leírt információ is elhangzott Tirinda Piroskáról, a Szenci Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola igazgatóhelyetteséről a március 27-ei ünnepélyes díjátadón a pozsonyi Prímás Palota tükörtermében. A Pozsony megyei önkormányzat minden évben díjazza a középiskolás pedagógusokat a tanítónap alkalmából. Így volt ez 2026-ban is.

Pozsony megye 49 középiskola fenntartója, évente 20 pedagógust tüntetnek ki, illetve az idei évben 3 igazgató is kapott elismerést. Cikkünk mégis csak az egyik díjazottról szól, reméljük, elnézi ezt nekünk a kedves olvasó.

Tirinda Piroska mosolygós, a diákok talán éppen ezért kedvelik, vagy csak azért, mert jó szakember és szereti a szakmáját, amit a középiskolások is éreznek.

A tinédzserek korosztálya nagyon érzékeny, bár némelyikük már felnőtt, még mindig igénylik a jó szót, a kedvességet. A tudás átadása mellett a jó iskola, így a középiskola is nevel, és próbál utat mutatni, ez jellemző a szenci magyar középiskolára és annak pedagógusaira, így az igazgatóhelyettesre is. Amikor a megyei önkormányzat iskolaügyi bizottságában szóba kerül ez az iskola, jó szóval illetik a hivatalnokok. Annak ellenére, hogy kis létszámú, kiemelten figyel rá az önkormányzat, már csak azért is, mert ilyen típusú iskola Pozsony megye területén nincs még egy, sőt az országban sem, hiszen logisztika szakot kínál magyar nyelven, valamint óvodapedagógiai és nevelői szakot és pedagógiai asszisztens szakot, ez utóbbiakat távúton is, egyedüliként.

Ehhez pedig társul a jó iskolavezetés és pedagógiai kar, és talán a leginkább stabil pedagógiai kar, hiszen a legtöbb iskola magas fluktuációról ad számot, míg a szenci iskola szakembergárdája stabil, sokszor évek telnek el változás nélkül.

Akik ismerjük Tirinda Piroskát, tudjuk, hogy alázattal, szeretettel, szakértelemmel és szerénységgel áll a katedrára, hiszen az életben is ilyen.

A méltatásban is ezt emelték ki róla, és hozzátehették volna még azt is, hogy a diákok nagy boldogsággal indultak vele külföldi tanulmányútra, amit az Erasmus pályázatnak köszönhettek. A diákok szerint ugyan szigorú volt, bár inkább következetes, de mindent meg tudtak beszélni, akárcsak az iskola falai között az órákon, vagy a szünetekben.

Amíg hallgattam a méltatást és azon gondolkoztam, mit szoktak róla mondani tanítványai, az járt az eszembe, hogy talán ilyen az ideális pedagógus, tényleg mindig mosolygós, kiegyensúlyozottságot sugall, esetleges problémáit (mert az sajnos mindenkinél előfordul) az iskola falain kívül hagyja, az órákon a tudás átadásán dolgozik, nem azt akarja bizonyítani, hogy mit nem tudnak tanítványai, hanem hogy mindenki tud valamit. Persze kiemelten fontos ez a hozzáállás egy olyan középiskolában, ahol óvónőket és nevelőnőket képeznek, hiszen elengedhetetlen, hogy ezt a szemléletet átadják a jövő pedagógusainak.

Gratulálunk Tirinda Piroskának az elismeréshez, amely méltó helyre került!

Neszméri Tünde/Felvidék.ma