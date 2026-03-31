Szenvedély, zene és látvány

Különleges premierrel gazdagodott a magyar zenés színházi élet. A Budapesti Operettszínház a Dankó Pista című nagyszabású operettshow-val lépett a közönség elé. A produkció nem hagyományos színházi térben, hanem az MVM Dome monumentális arénájában került bemutatásra, ami már önmagában is jelzi az előadás grandiózus jellegét.

Az új operett a legendás magyar nótaszerző és cigányprímás, Dankó Pista életét és művészetét idézi meg.

A darab zenéjét Pejtsik Péter szerezte, míg a librettót Orbán János Dénes írta.

Dankó Pistát Sándor Péter, a Budapesti Operettszínház társulatának egyik meghatározó művésze alakítja. Ez egy fizikailag és érzelmileg is nagyon komplex főszerep, ezért kaphatta a tapasztalt és karizmatikus előadó.

A kis Dankó Pistát a gömöri származású Radics Ricci személyesítette meg.

A darab alkotói külön hangsúlyt fektettek arra, hogy a főhős életútját már gyerekkortól kezdve bemutassák – ezért kap hangsúlyos szerepet a fiatal Dankó is. Ez az operettekben nem mindig megszokott megoldás, inkább filmszerű, nagyívű történetmesélésre utal.

A történet egy szenvedélyekkel teli, romantikus életutat rajzol meg

A cselekmény középpontjában a világhírű prímás áll, akinek életét egy különleges szerelmi történet is átszövi. A darabban egy titokzatos arisztokrata nő iránti érzelmei is megjelennek.

A történet mellett fontos szerepet kapnak a korszak ismert alakjai, így például Blaha Lujza vagy Ady Endre figurája szintén feltűnik a színpadon, de látjuk a színpadon Pósa Lajost és Gárdonyi Gézát is. A darabban a zene, a szerelem és a társadalmi korlátokkal való küzdelem egyaránt hangsúlyos szerepet kap.

Ugyancsak szórakoztatta a közönséget a saját szerepében Nótár Mary és Mága Zoltán. Utóbbi közösségi oldalán megjegyezte: „A magyar zenei kultúra elképzelhetetlen a cigányzene nélkül. Ez nem pusztán hagyomány, hanem közös identitásunk élő része, amely múltunkat, jelenünket és jövőnket is összeköti.”

A produkció egyik legnagyobb különlegessége a látványvilág volt

Az alkotók célja az volt, hogy egy olyan operettshowt hozzanak létre, amely túlmutat a hagyományos színházi kereteken.

Ezért az aréna teljes küzdőtere színpaddá alakult. A jelenetek közötti váltásokat látványos fény- és díszletelemek tették folyamatosan áramlóvá.

A darabot Bozsik Yvette rendezte, aki koreográfusként is jegyzi az előadást, így a mozgás és a látvány szorosan összekapcsolódik a zenével és a történettel.

A produkcióban a Budapesti Operettszínház ismert művészei léptek színpadra, többek között olyan népszerű előadók, mint Oszvald Marika vagy Fischl Mónika.

Az előadás a legismertebb Dankó-dalok újragondolt megszólaltatására épül

Olyan klasszikusok csendülnek fel, mint az „Eltörött a hegedűm” vagy a „Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány”, amelyek modern színpadi környezetben, nagyszabású hangszereléssel kelnek életre.

A Dankó Pista operett nem csupán egy új bemutató, hanem egyben tisztelgés is a magyar nótakultúra egyik legnagyobb alakja előtt. A grandiózus kivitelezés, a látványos színpadkép és a jól ismert dallamok együttese olyan élményt kínált, amely egyszerre idézte meg a múltat és szólította meg a mai közönséget.

A darabot átdolgozott változatban a Budapesti Operettszínház a következő évadban tűzi műsorára.

operett.hu/ HE, Felvidék.ma