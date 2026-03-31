Nemzetközi szakképzési együttműködés indult Rimaszombatban

Rimaszombat ad otthont egy jelentős nemzetközi szakmai találkozónak, amely az „Összekapcsolt szakképzési rendszerek Európában: Kisebbségi közösségek és C-VET” című Erasmus+ projekt keretében valósul meg.

A rendezvényre március 30. és április 1. között kerül sor, hivatalos bemutatója pedig március 31-én volt a rimaszombati Kereskedelmi és Szolgáltatási Szakközépiskola és Technikum épületében.

A projekt célja, hogy korszerű, gyakorlatorientált szakmai képzést tegyen elérhetővé a határon túli magyar közösségek számára, különösen a turizmus és vendéglátás területén.

Mint megtudtuk, a kezdeményezés egy olyan innovatív, határokon átnyúló képzési modell kidolgozására törekszik, amely hosszú távon is fenntartható együttműködéseket alakít ki az oktatási intézmények és a gazdasági szereplők között.

A partnerségben több intézmény is részt vesz

A Felvidékről Rimaszombatból három középiskola: a vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltatási Szakközépiskola és Technikum, a Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és a Református Oktatási Központ; Magyarországról az ózdi, a kazincbarcikai és a békéscsabai szakképzési központok; Erdélyből a Berde Áron Közgazdasági Líceum, valamint szakmai partnerként az Edunet Europe vett részt.

A program kiemelt figyelmet fordít a kisebbségi közösségek társadalmi és munkaerőpiaci integrációjára, valamint arra, hogy javítsa a szakmai képzéshez és továbbképzéshez való hozzáférést.

A szervezők szerint a projekt hozzájárulhat a hátrányos helyzetű csoportok elhelyezkedési esélyeinek javításához is, miközben erősíti a nemzetközi szakmai párbeszédet és együttműködést.

A rendezvény az Európai Unió támogatásával, az Erasmus+ partnerségi együttműködésben valósul meg.

A találkozón mások mellett részt vett Juhász Péter, a Besztercebányiai Megyei Önkormányzat alelnöke is, Vavrek István megyei képviselő és Halász Attila, a Magyar Szövetség Rimaszombati járási elnöke és több vállalkozó, köztük Tóth Ferenc, a GemerProdukt vezetője.

