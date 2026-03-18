Csehországi befektetéssel megfordítanák a Barátság kőolajvezeték szállítási irányát

Karel Havliček cseh iparügyi és kereskedelmi miniszter a Denisa Saková szlovák gazdasági miniszterrel folytatott tárgyalásukat követően bejelentette, hogy Csehország kész megkezdeni annak a technikai beruházásnak a kivitelezését a Barátság kőolajvezeték ügyében, melynek eredményeként a kőolaj ismét szállítható lenne Szlovákiába.

Csehország bejelentette, hogy készen áll a Barátság kőolajvezetéken megvalósítandó, fordított irányú szállításhoz szükséges beruházások megkezdésére. Karel Havliček szerint a vezetéken néhány hónapon belül több tízezer tonna kőolaj lenne szállítható, két-három éven belül pedig a kapacitást évi két-három millió tonnára emelhetnék.

A fordított irányú üzemeltetést illetően felajánlották, hogy Szlovákia igénybe veheti a Barátság vezetéken biztosított visszirányú áramlást. A tervezett technikai beruházással megvalósítható a kőolaj Csehországból Szlovákiába történő szállítása. Ugyanez érvényes a kőolajvezetékek vonatkozásában a végtermékek – vagyis a benzin és a gázolaj – tekintetében is.

Csehország az Adria-vezetéken keresztül, a horvátországi Omisalj kikötőjéből kap nem orosz eredetű kőolajat – ezt pumpálnák vissza a Barátság vezeték fordított irányú üzemeltetésével Szlovákiába, és adott esetben Magyarországra is.

A cseh miniszter hangsúlyozta, hogy bár nem egyszerű projekt, de ezzel a megoldással erősödne Közép-Európa energiabiztonsága. Mint mondta, ha a következő napokban, esetleg hetekben végleges megállapodás születik, akkor az kulcsfontosságú lépés lesz mind Szlovákia, mind pedig Csehország számára, amiből adott esetben Magyarország is profitálhat.

Denisa Sakova kifejtette, hogy a kérdéssel a Transpetrol és a MERO képviselőiből álló munkacsoport foglalkozik majd, amely teszteli a fordított irányú áramlást. Hozzátette, hogy mindkét fél megpróbál az Európai Bizottságtól forrásokat szerezni a beruházásokhoz.

Mindezek mellett a hét elején Magyarország és Szlovákia is megállapodott egy új csővezeték kiépítéséről, amely a Mol két finomítóját köti össze. A mintegy 127 kilométer hosszú vezeték a pozsonyi Slovnaft finomító és a százhalombattai olajfinomító között teremtene kapcsolatot, és évente 1,5 millió tonna benzin és dízel szállítására lenne alkalmas. A beruházás várhatóan 2027 első felében készül el.

