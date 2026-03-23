Még három hétig lehet pályázni az MMA hároméves ösztöndíjára

Április 13-ig lehet pályázni a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) hároméves ösztöndíj­programjára, amelynek szakmai lebonyolítója az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (MMA MMKI).

Az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram pályázati időszaka idén minden eddiginél hosszabb: a pályázók rekordhosszúságú ideig, 62 napon keresztül nyújthatják be pályamunkáikat. A megelőző évek során a jelentkezési időszak jellemzően 40–45 nap volt, míg 2025-ben az MMA MMKI 49 napot biztosított a pályázatok beérkezésére.

Az MMA kilencedik alkalommal hirdeti meg a művészeti és művészet­elméleti alkotómunkát támogató ösztöndíjpályázatát, amelynek száz kedvezményezettje fejenként havi bruttó 200 ezer forint összegű művészeti ösztöndíjban részesül három éven keresztül.

Az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram célja a magas színvonalú alkotó- és előadóművészeti, valamint művészetelméleti tevékenység anyagi támogatása és szakmai mentorálása. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is az építőművészet, a film- és fotóművészet, az ipar- és tervezőművészet, az irodalom, a képzőművészet, a művészetelmélet, a népművészet, a színházművészet és a zeneművészet területéről várják a pályájukon már felmutatható eredménnyel rendelkező alkotók pályázati anyagait.

Minden olyan, magyarországi adóazonosító jellel rendelkező természetes személy pályázhat, aki a támogatási időszak kezdetéig már betöltötte a 18., de még nem töltötte be az 50. életévét.

Pályázni egyénileg és csoportosan is lehetséges, a felhívásra egy alkotó egyszerre csak egy pályázatot nyújthat be. A nyertes művészek az ösztöndíj mellett folyamatos mentorálást, valamint publikálási és bemutatkozási lehetőséget kapnak, továbbá az MMA MMKI székhelyeként működő Hild-villában rendszeres szakmai találkozón vesznek részt, amelyen beszámolhatnak az addig elért eredményeikről, emellett tovább bővíthetik szakmai kapcsolatrendszerüket.A támogatási időszak 2026. szeptember 1-jén indul és 2029. augusztus 31-ig tart.

A pályázat benyújtásának nem feltétele a művészeti vagy művészetelméleti végzettség, szakképzettség.

A pályázatot kizárólag magyar nyelven és elektronikus úton lehet beadni. Jelentkezni az MMA MMKI ösztöndíjas honlapján lehet.

