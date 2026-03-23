A Fazekaš Trió komolyzenei hangversenye Füleken

A Füleki Városi Művelődési Központ szeretettel meghívja a klasszikus zene kedvelőit a Fazekaš Trió hangversenyére, amelyre március 26-án 19 órától a VMK báltermében kerül sor. A koncerten Joseph Haydn, Antonín Dvořák és Gabriel Fauré válogatott zongoratriói fognak elhangzani.

Fazekaš Bence hegedűs és öccse, a zongorista Fazekaš Balázs is Perséről származnak, zenei tanulmányaikat a Füleki Művészeti Alapiskolában kezdték, majd Kassán folytatták a Konzervatóriumban.

Fazekaš Bence 2011-ben a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar tagja volt, 2013-ban kvartett primáriusaként első díjat nyert a Szlovák Konzervatóriumok Versenyén, egy évvel később pedig a Kassai Konzervatórium zenekarának koncertmesterévé vált.

A következő években a Kassai Állami Filharmónia és a Kassai Állami Színház operazenekarának tagja volt. 2015-ben felvételt nyert a pozsonyi Zeneművészeti Főiskolára, ahol Alexander Jablokov osztályában fejezte be alapképzését. Mesterfokozatát Milan Paľa osztályában szerezte meg a besztercebányai AKU egyetemen.

Ezzel párhuzamosan aktívan fellépett szólistaként, kamarazenészként és zenekari muzsikusként Szlovákiában és külföldön egyaránt. Jelenleg a Kassai Nemzeti Színház helyettes koncertmestere, valamint a J. Adamovič és P. Dvorský Konzervatórium tanára.

Fazekaš Balázs hazai és nemzetközi versenyeken is elismerést szerzett, többek között Brünnben, Lengyelországban és Ukrajnában, valamint 1. díjat különdíjakkal a bécsi Chopin-versenyen.

2019-ben Düsseldorfban a Robert Schumann Hochschule egyetemi szintű zenetudományi iskolában kezdte meg tanulmányait. 2022-ben a darmstadti Chopin-verseny elődöntőse lett, 2023-ban pedig elnyerte a Ralf und Uschi Kutscheit Stiftung ösztöndíját. Jelenleg a Hochschule für Musik Karlsruhe hallgatója.

2016 óta zongoraduóban lép fel Kateryna Shapran zongoraművésszel, akivel több díjat nyert, és felvételeket készített a WDR, a Rádió Košice és más intézmények számára. 2023-ban a párizsi Salle Cortot koncerttermében debütáltak, 2024-ben pedig megjelent első CD-jük.

A csellista Daniel Baran a Szlovák Filharmónia tagja. Szólistaként Európa több országában lépett fel az Akademický orchester Bratislava és a Bad Hofgastein Zenekar (Ausztria) kíséretében, Ázsiában pedig a Sinfonia Vienna zenekarral.

Rendszeres vendégművészként szerepel olyan szimfonikus együttesekkel, mint a Český národní orchestr és a Franz Lehár Orchester Wien, emellett a 4strings SK vonósnégyes tagjaként kamarazenével is foglalkozik.

Pedagógusként mesterkurzusokat tartott Shenyangban (Kína), Jakartában (Indonézia) és Edlitzben (Ausztria). Pozsonyban a SuZušRužová dolina művészeti alapiskola csellóosztályát vezeti.

A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap pénzügyi támogatásával valósul meg.

