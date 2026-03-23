Nacsa Lőrinc: nincs különbség magyar és magyar között

Nacsa Lőrinc (Fotó:HA/Felvidék.ma)

A magyar kormány továbbra is kiáll amellett, hogy nincs különbség magyar és magyar között, nincs első- és másodrendű magyar állampolgár, hiszen amíg mindannyian közösen dolgozunk a nemzet felemelkedésén, addig a döntéseiket is közösen hozzuk meg – mondta Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár hétfőn Pancsován, ahol a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület felújított épületének ünnepélyes átadásán vett részt.

A magyar kormány akkor is ezt teszi, ha ma Magyarországon ismét vannak, akik a külhoni magyarok ellen uszítanak.

„Az elmúlt 16 év közös munkájának köszönhetően hatalmas eredményeket tudtunk elérni mindenütt a Kárpát-medencében, így itt, a Vajdaságban is. Ehhez azonban a magyar nemzet minden tagjára szükség volt, és ma is szükség van” – közölte.

