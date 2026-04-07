Juraj C. ismét bíróság elé állhat a miniszterelnök elleni merénylet ügyében

Terrorcselekményért akár életfogytiglani büntetés is fenyegette, azonban a Speciális Büntetőbíróság rendkívüli enyhítő körülményeket alkalmazott, így a kiszabható alsó határ 20 év volt.

A Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök elleni merénylet ügyében vádlott Juraj C. április 29-én állhat az ítélőtábla elé.

Ez a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának tárgyalási jegyzékéből derül ki.

A vádlottat, aki 2024. május 15-én Handlován rálőtt Robert Ficóra, tavaly októberben a besztercebányai Speciális Büntetőbíróság terrorcselekmény elkövetésében bűnösnek találta, és 21 év szabadságvesztésre ítélte. Az ítélet ellen fellebbezett.

Az alsó határt – amely 20 év volt – a tanács elnöke azzal indokolta, hogy a vádlott idősebb korú, büntetlen előéletű, és egészségi állapota sem teljesen megfelelő.

Juraj C. az elsőfokú eljárás során azt állította, hogy azért akarta Ficót megsebesíteni, hogy ne legyen képes ellátni miniszterelnöki tisztségét, megölni állítása szerint nem akarta. A támadó öt lövést adott le, és több sérülést okozott a kormányfőnek.

