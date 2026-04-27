Szerdán kezdődik Juraj C. fellebbviteli tárgyalása

Szerdán, április 29-én kezdődik a Robert Fico kormányfő elleni merénylet miatt elítélt Juraj C. fellebbviteli tárgyalása – derül ki a Legfelsőbb Bíróság tárgyalási jegyzékéből.

Juraj C.-t terrortámadás miatt tavaly októberben 21 év szabadságvesztésre ítélte a besztercebányai Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) a Robert Fico kormányfő ellen 2024. május 15-én elkövetett merénylet miatt.

A vádlott fellebbezett az ítélet ellen. Juraj C-t. eredetileg életfogytig tartó szabadságvesztés fenyegette, de a bíróság rendkívüli enyhítő körülményeket vett figyelembe, a büntetési tétel alsó határa 20 év volt.

A bírói szenátus elnöke az enyhébb ítéletet az elkövető magas korával és büntetlen előéletével indokolta, továbbá azzal, hogy nem teljesen egészséges.

Juraj C. az elsőfokú tárgyaláson kijelentette, azért lőtt rá Ficóra, hogy a sebesülései miatt ne lehessen tovább kormányfő, de megölni nem akarta. Ötször lőtt rá a kormányfőre egy kihelyezett kormányülés után, és több sérülést okozott neki.

