A Magyarság Háza április közepén is változatos kulturális programokkal várja az érdeklődőket

A jövő hét során dokumentumfilm-vetítés, irodalmi-kultúrtörténeti előadás és gyermekeknek szóló zenés-bábos mesejáték is szerepel a kínálatban, miközben a már korábban megnyílt kiállítások továbbra is látogathatók Budapesten és Balassagyarmaton.

Április 14-én, kedden 18 órától a Magyarság Háza Filmklub keretében a Pásztorok ösvényein című dokumentumfilmet vetítik.

Vörös Attila felvidéki alkotása a hagyományos pásztorkultúra világába enged betekintést, bemutatva egy letűnőben lévő életforma mindennapjait és értékrendjét.

A vetítés helyszíne a Magyarság Háza Galéria Budapesten, az V. kerületi Nádor utcában.

Április 16-án, csütörtökön 18 órától a Magyarság Háza Szabadegyetem programjában

László Ferenc felvidéki kultúrtörténész, egyetemi tanár tart előadást Botrány, csillogás, dráma – Jókai magánélete címmel.

Az előadás Jókai Mór személyes életének kevésbé ismert, izgalmas és olykor ellentmondásos mozzanatait tárja fel, közelebb hozva az írót a mai közönséghez.

Április 19-én, vasárnap 11 órától a Mesedélelőtt programjában A csillagszemű juhász című zenés-bábos előadást láthatják a gyermekek. Szécsi Viktória vajdasági előadása a klasszikus magyar népmese világát idézi meg, játékos formában közvetítve örök érvényű tanulságokat.

A programok mellett továbbra is látogatható a Jövő nemzedéke a képzőművészetben című kiállítás a Magyarság Háza Galériában, amely 2025. október 27. és 2026. június 30. között tekinthető meg. A tárlat hétfőtől csütörtökig 15 és 18 óra között látogatható, míg pénteken, szombaton és vasárnap előzetes időpont-egyeztetés szükséges.

Balassagyarmaton, a Palóc Múzeumban a 101 haiku – versek, képek, hangok, fények című kiállítás 2026. május 31-ig várja az érdeklődőket. A különleges összművészeti tárlat Csík Mónika verseit és Janovics Erika akvarelljeit mutatja be keddtől szombatig 9 és 16 óra között.

