Home Régió Stratégiai beruházás Albárnál: teljesen megújul a Vásárút felé vezető híd
Régió

BN
Fotó: TTSK

Nagyszombat megye folytatja a hidak felújítását: teljes ütemben zajlik az Albár és Vásárút  közötti híd rekonstrukciója, ahol jelenleg az új szerkezet alapozási munkálatai, konkrétan az alapok fúrása van folyamatban.

A 65 éves, eredeti hídszerkezetet már teljes egészében elbontották, miután műszaki állapota nem tette lehetővé a további halasztást. A Dunaszerdahelyi járásban található átkelő a korszerűsítést követően ismét biztonságosan szolgálhatja majd a közlekedőket. A megye vezetése hangsúlyozza: továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a nem megfelelő állapotú hidak szisztematikus felújítására.

„A hidak állapota hosszú távon az egyik prioritásunk, hiszen a közlekedési infrastruktúra kulcsfontosságú elemeiről van szó, amelyek közvetlenül befolyásolják a lakosság biztonságát és kényelmét. Albárnál teljes hídcserére volt szükség, mivel a műszaki állapot már nem tette lehetővé a további halogatást. A régi szerkezet eltávolítása és az új alapok kiépítésének megkezdése ennek a beruházásnak fontos mérföldköve. Ezzel is megerősítjük, hogy a megye egész területén következetesen kezeljük a rossz állapotú hidakat, és folytatjuk az úthálózat korszerűsítését annak érdekében, hogy az megfeleljen a mai biztonsági és megbízhatósági követelményeknek”

– nyilatkozta Peter Kováčik, a Nagyszombat Megyei Hivatal kommunikációs osztályának munkatársa.

Az építési munkálatok a tervek szerint haladnak. A kivitelezést a Nagyszombat Megyei Útkezelő és Karbantartó Vállalat megbízásából az MBM–GROUP végzi, a beruházás összértéke megközelíti az 1,2 millió eurót. A forgalmat ideiglenesen kerülőútra terelték, amely Alistál és Nyárasd irányán halad.

Nagyszombat megye hosszú távon is célzottan térképezi fel a rossz műszaki állapotban lévő hidakat, és fokozatosan gondoskodik azok felújításáról vagy teljes cseréjéről. A cél a közlekedésbiztonság növelése és a megbízható közlekedési kapcsolatok biztosítása az egyes régiókban.

BN/Felvidék.ma/TTSK

Print Friendly, PDF & Email

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma