Mészáros László előadásai Rimaszombatban képeken

Felnőttképző est valósult meg Rimaszombatban Mészáros László tábori püspök előadásával április 16-án, másnap pedig a Református Oktatási Központ diákjainak és a Gömöri Református Egyházmegye leendő konfirmandusainak adott lelki útravalót.

Mészáros László az imádság szerepéről szólt a katonák között végzett szolgálatában. Jelenleg a magyaországi Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat protestáns tábori püspöke. 2024. október 16-án iktatták be tisztségébe a budapesti Nagyvárad téri református templomban. Közel harmincéves tábori lelkészi tapasztalattal rendelkezik. Pályafutása során szolgált többek között Szentesen, a MH 14. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednél is. Ezredesi rangban teljesít szolgálatot.

