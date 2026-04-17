Elképzelhető, hogy szabadnap lesz az iskolákban június 30-án

Idén május 8-a munkanap a kormány döntése értelmében, de az aznapi munkáért ünnepi pótlék jár mindenkinek. Az iskolákban az igazgató szabadnapot adhat – jelentette ki Tomáš Drucker (Hlas-SD) oktatásügyi miniszter.

Az iskolák többsége még tanácstalan, milyen megoldást válasszon. Drucker azt is elképzelhetőnek tartja, hogy idén június 30-a is szabadnap legyen az iskolákban, tehát korábban kezdődne a nyári szünet.

„Sőt, még a hétfői napon is elgondolkodunk (június 29.)”

– tette hozzá. Drucker a pénzügyminiszterrel fog beszélni ezeknek a döntéseknek az anyagi vonzatairól, melyek összességében több mint 20 millió eurót tesznek ki.

Pavel Ondek, az Oktatásügyi és Tudományos Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke a TASR hírügynökségnek azt mondta, több lehetőség is van május nyolcadikával kapcsolatban, az egyik az igazgatói szabadnap.

„A szakszervezeteknek azt javasoljuk, hogy május 8-ával és szeptember 15-ével kapcsolatban írjanak alá kiegészítést a kollektív szerződéshez, hogy ez a két nap szabadnap. Erre a napra azonban teljes fizetéskiegészítést, bérpótlékot kapnának, és nem kellene szabadságot kivenni”

– magyarázta Ondek.

A további lehetőség, ha az igazgató szabadnapot hirdet, hogy ezt a munkaadóval való megállapodás alapján teszi, az oktatási törvényből kiindulva. Ha pedig május 8-án rendes munkanap lesz az iskolában, akkor minden alkalmazottnak jár az ünnepi bérpótlék.

Sok iskola még nem döntött arról, hogyan járjon el május 8-ával kapcsolatban.

Ondek szerint

ráadásul az ünnepi bérpótlék kifizetésére nem kapnak pénzt, a normatív támogatásból és a 2026-os éves költségvetésből kell megoldani.

A kormány a konszolidációs intézkedések keretében eltörölte a május 8-ai munkaszüneti napot, de továbbra is államünnep maradt.

