Attenborough 100 – egyhónapos ismeretterjesztő filmmaraton kezdődik az M5-ön

A természet- és ismeretterjesztő filmek kedvelőinek kedvez az M5 kulturális csatorna április 20. és május 29. között. A hétköznaponként 19 órától látható válogatás lenyűgöző élményeket kínálva vezet el a csúcsponthoz: Sir David Attenborough angol természettudós 100. születésnapjához, amelynek alkalmából május 8-án az Attenborough és a Jurassic tengeri szörny című nagyszabású produkciót vetíti a csatorna.

A műsorfolyam április 20-án indul a Szupermadarak – A cinegefélék titkos élete című filmmel, amely részletesen bemutatja e kismadarak intelligens viselkedését és alkalmazkodóképességét. Április 21-én A Kanári-szigetek epizódja az Atlanti-óceán vulkanikus szigeteinek különleges élővilágát tárja fel. Április 22-én, a Föld napján a Dinasztiák egy császárpingvin-kolónia sorsán keresztül mutatja be a túlélés drámai küzdelmeit. Április 23-án a Prága vad arca című filmből megtudható, milyen gazdag és rejtett élővilág létezik egy történelmi nagyváros szívében, ahol ritka fajok élnek a turistalátványosságok közvetlen közelében. Április 24-én a Vissza a vadonba az európai bölény visszatelepítésének történetén keresztül a természet helyreállításának lehetőségeivel ismerteti meg a nézőket.

Április 27-én a Medveország című alkotás a barnamedvék életét és a velük való együttélés kihívásait mutatja be. Április 28-án ismét A Kanári-szigetek sorozat következő epizódja látható, amely újabb szigetek ökoszisztémáiba enged betekintést. Április 29-én a Dinasztiák folytatásában egy oroszláncsalád életén keresztül ismerhetik meg a szavanna törvényeit. Április 30-án a Vad Skandinávia egy epizódja kerül adásba, az északi tájak zord, mégis lenyűgöző élővilágát bemutatva. Május 1-jén a Vissza a vadonba újabb része látható, amely az ember és természet kapcsolatának helyreállítására fókuszál.

Május 4-én a Kipp-kopp – Hétköznapok harkályéknál mutatja be e Magyarországon is őshonos madarak mindennapi életét és kommunikációját. Május 5-én A Kanári-szigetek, május 6-án a Dinasztiák, május 7-én pedig a Vad Skandinávia sorozat folytatása látható.

Attenborough 100

Május 8-án Sir David Attenborough háromszoros Primetime Emmy-díjas angol természettudós, dokumentumfilmes századik születésnapján az Attenborough és a Jurassic tengeri szörny című látható.

A 2023-ban bemutatott produkció egyik legnagyobb dobása, hogy a legmodernebb CGI-technológia segítségével kelti életre az ősi tengerek „szörnyeit”, miközben a legfrissebb tudományos felfedezésekre épít. A nézők testközelből láthatják, hogyan vadásztak ezek az óriások, milyen stratégiákkal uralták a tengereket, és milyen drámai fordulatok alakították sorsukat.

Mindezt Attenborough jellegzetesen közvetlen, mégis tekintélyt parancsoló narrációja teszi igazán magával ragadóvá, Papp János tolmácsolásában. Ezen a napon a Médiaklikk különleges válogatást kínál a természettudós filmjeiből.

A természetfilmes sáv május második felében is látványos és sokszínű válogatással folytatódik az M5-ön: május 11-én az Európa utolsó vadlovai – A Dülmeni pónik mutatja be, hogyan maradhattak fenn ezek a különleges, félig vad lópopulációk a kontinens egyik utolsó természetes menedékében. Május 12-én a Lengyelország vadvilága az ország változatos élőhelyeit és rejtett természeti értékeit tárja fel. Május 13-án a Dinasztiák újabb epizódja következik, május 14-én a Vad Skandinávia záró része, május 15-én pedig a Vissza a vadonba befejező epizódja látható.

Május 18-án a Skócia – Felföldek és szigetek hazája című filmmel folytatódik a sorozat, amely a drámai tájak és vadregényes partvidékek élővilágát mutatja be. Május 19-én a Biebrza, az európai Amazonas következik, amely Európa egyik legfontosabb mocsárvilágába kalauzol. Május 20-án a Pantanal – Brazília természeti csodája a Föld egyik leggazdagabb élővilágú vizes élőhelyének titkait tárja fel, május 21-én a Szlovákia vadvilága, május 22-én pedig a Vadvilág a szélmalmok országában zárja a hetet.

Május 25-e, pünkösdhétfőtől egy országos tévépremier, a kétrészes Nagymacskák, valamint változatos útifilmek is várják majd a nézőket a hónap végéig.

MTVA/Felvidék.ma