Dunaszerdahelyről indul a Kárpát-medencei streetfood show

Huszonhárom helyszínre látogat el idén a mozgó éttermek konvoja, Szlovákiában három városba is eljutnak a Kárpát-medence legjobb street foodosai. Az első megálló a dunaszerdahelyi Szent György-napok április 24–25. között, ahol hivatalosan is elindul a 2026-os Food Truck Show eseménysorozat.

A burger, hot dog és döner örök klasszikusain túl magyar harcsából készült fogások, mexikói különlegességek, BBQ- és grillételek is felsorakoznak majd. A finomságok mellett mindkét napon folyamatos programok várják a helyieket, péntek este DJ Cookie, szombaton pedig Tóth Vera és zenekara is fellép.

A kínálatban összesen 15 food truck szerepel, a Magyarországról érkező kocsik mellett három helyi, szlovákiai csapat is bemutatkozik. Az esemény védjegye a minőségi alapanyagokból készült, különleges fogások és a rendhagyó, formabontó street foodok.

Így kerül a kínálatba mézes-chilis harcsa, lassan füstölt BBQ és a nemzetközi konyhák inspirálta megoldások. Az édesszájúak waffle-re, churrosra és a francia palacsintára, azaz a crêpe-re is számíthatnak, az italos kocsiknál pedig a kézműves sörök kedvelői találnak majd maguknak választékot.

A dunaszerdahelyi állomás különlegessége, hogy

a város egyik legnagyobb közösségi eseményéhez, a Szent György-napokhoz kapcsolódik, így a gasztronómiai élményeket egy kétnapos kulturális és zenei program egészíti ki.

Április 24-én, pénteken már kora délutántól gyermek- és ifjúsági programokkal indul a nap, majd 16 órától ünnepélyes megnyitóval folytatódik a rendezvény. A színpadon többek között Juhos Attila, a Sendreiovci, valamint Peter Srámek & Band is fellép, az estét pedig DJ Cookie zárja. A programokkal párhuzamosan a városi sportcsarnokban a Nikola Tesla – Végtelen Energia musicalshow is látható.

Április 25-én, szombaton szintén egész napos programkavalkád várja a látogatókat: táncegyüttesek, interaktív gyermekműsorok és könnyűzenei produkciók váltják egymást a színpadon. 18 órától a „Na srdci mi hraj!” című, Karol Duchoňról szóló zenés-színházi produkció lesz látható, ez 19 órától pedig a Szlovák Nemzeti Színház és a Magyar Állami Operaház tenorjai lépnek fel. Az esti program csúcspontja 21:30-tól Tóth Vera és zenekarának koncertje.

A Food Truck Show 2014 óta fogja össze a minőségi büfékocsikat, és mára egy több mint száz járműből álló nemzetközi közösséggé nőtte ki magát. Az eseménysorozat nemcsak gasztronómiai fesztivál, hanem egyben találkozási pont is a street food iránt érdeklődők és a vállalkozók számára, ahol minden évben új ízekkel és koncepciókkal lehet találkozni. A minőségi ételek mellett a szervezőknek az is célja, hogy inspirálják a helyi vállalkozókat, ezért a Street Food Egyesületen keresztül szakmai segítséggel is támogatják azokat, akik belevágnának a food truckozásba.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma