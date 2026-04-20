Magazin

Az erdőkön és vadászterületeken kívül megjelenő vaddisznót jelenteni kell

NZS
NZS
Fotó: Pixabay.com

Amennyiben erdőkön vagy vadászati területeken kívül megjelenő vaddisznót észlelünk, jelentsük azt a területileg illetékes járási hivatalban, mely megbízást ad a legközelebbi vadászterület kezelőjének az állat elejtésére vagy befogására. Erről a szlovák Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet (ŠVPS) tájékoztatott a közösségi hálón, hozzátéve, hogy az egészséges példányok vadászterületen kívüli feltűnése nem tartozik az állategészségügyi hatóságok hatáskörébe.

„A vaddisznók egyre gyakrabban jelennek meg városokban, az erdőkön és vadászati területeken kívül kertekben, parkokban vagy közvetlenül az utcákon. Ez növeli az emberekkel, háziállatokkal történő közvetlen találkozás, illetve a vagyoni, vagy mezőgazdasági terményekben történő károkozás veszélyét” – folytatták.

Amennyiben a vadászterület kezelője nem tudja maga biztosítani az elejtést, vagy a befogást, szerződésben megrendelheti azt egy további személytől, aki lehet magánállatorvos is.

„Ezeknek a személyeknek azonban mindig meg kell felelniük a vadászati törvény követelményeinek (vadászjeggyel és vadászati engedéllyel kell rendelkezniük), ellenkező esetben tevékenységük orvvadászat bűncselekményének minősülhet” – tette hozzá az Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk

