Az irgalmasság és a közelség pápája – egy éve hunyt el Ferenc pápa

Egy évvel ezelőtt, 2025. április 21-én, húsvéthétfőn hunyt el Ferenc pápa. Az argentin származású egyházfő reggel 7 óra 35 perckor távozott az élők sorából a vatikáni Casa Santa Marta rezidencián. Halálának első évfordulóján a Vatikánban és világszerte megemlékezéseket tartanak. Az évforduló kapcsán megszólalt Mons. Bernard Bober kassai érsek-metropolita, a Szlovákiai Püspöki Konferencia elnöke is, aki személyes hangvételben idézte fel a Szentatya alakját és örökségét.

Hűség a hagyományhoz, nyitottság a világ felé

Ferenc pápa személyisége különleges egységet hordozott: egyszerre volt hűséges az egyházi hagyományhoz és nyitott a modern világ kihívásaira – emelte ki az érsek-metropolita.

Mint fogalmazott,

az argentin Szentatya egyszerű és közvetlen nyelvezettel tudott megszólítani mindenkit, a világ vezetőitől kezdve egészen a társadalom peremére szorult emberekig.

Bernard Bober hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa soha nem félt nevén nevezni a dolgokat, ugyanakkor ezt mindig belső békével és pásztori megfontoltsággal tette.

Ez a hiteles és egyenes kommunikáció tette őt korunk egyik legmeghatározóbb egyházi vezetőjévé

– húzta alá a kassai érsek.

Személyes találkozások mély hatása

A kassai főpásztor saját vatikáni találkozásaira visszatekintve külön kiemelte Ferenc pápa közvetlenségét.

Mint mondta,

a Szentatya természetes módon bontotta le a köztük lévő távolságot, és mindig élő, korszerű, ugyanakkor rendkívül konkrét módon fogalmazott.

Bernard Bober megjegyezte, hogy Ferenc pápa szavai sohasem voltak üresek vagy feleslegesen hosszadalmasak: minden megszólalása mögött valódi tartalom, bölcsesség és őszinte érdeklődés állt az ember iránt. Ez a személyes figyelem és jelenlét sokak számára maradandó élményt jelentett.

Látogatás Szlovákiában

A szlovákiai hívek emlékezetében különösen élénken él Ferenc pápa 2021 szeptemberi szlovákiai látogatása. Ekkor nevezte az országot „egy költeménynek”, ami mély nyomot hagyott a közösségben.

A kassai érsek rámutatott: a pápa kapcsolata Szlovákiával őszinte és mély volt. Hozzátette, hogy amit egyszer a szívébe fogadott, azt nagy tisztelettel őrizte meg.

Bernard Bober hangsúlyozta, hogy

a pandémia nehéz időszaka ellenére a Szentatya jelenléte Pozsonyban, Kassán, Eperjesen és Sasváron új reményt és lelki megerősítést hozott, amelyből a hívek mindmáig erőt merítenek.

A hit tettekben válik valóra

Ferenc pápa egész életével azt tanította, hogy a kereszténység nem maradhat elmélet – ezt tette hozzá a kassai érsek.

Mint fogalmazott,

a Szentatya soha nem cselekedett formálisan: figyelme a foglyok, betegek és szegények felé fordult, és ezzel hiteles példát adott.

Bernard Bober kiemelte, hogy a pápa az alapvető erkölcsi kérdésekben nem ismert kompromisszumot, ugyanakkor határtalan irgalmasság jellemezte. Hangsúlyozta: Ferenc pápa öröksége ma is élő felhívás a hívők számára.

Az örökség, amely tovább kötelez

A kassai érsek szerint Ferenc pápa tanítása túlmutat a halálon. Mint fogalmazott, élete, munkássága és pápai tevékenysége arra tanított, hogy a halál nem vég, hanem kapu, és arra hívott mindenkit, hogy békés, jó kapcsolatokra épülő világot hagyjunk a jövő nemzedékeire.

Bernard Bober végül arra figyelmeztetett: ez az örökség felelősséget ró a jelen generációra.

„Olyan feladat ez, amelyet nem hagyhatunk feledésbe merülni”

– húzta alá az érsek-metropolita.

BN/Felvidék.ma/Tkkbsk.sk