Önkormányzatiság Szlovákiában – együttműködés, érdekképviselet és innováció

Április 21-én Füleken, a Városi Művelődési Központban rendezték meg az Önkormányzatiság Szlovákiában című szakmai előadást, amelyen elsősorban a losonci járás polgármesterei és önkormányzati tisztségviselői vettek részt. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassa a Szlovákiai Magyar Önkormányzati Társulás (SZMÖT) jelentőségét, valamint gyakorlati megoldásokat kínáljon a települések számára a hatékonyabb működés érdekében.

Egy régi hiány pótlása

Az eseményen Őry Péter, a Pro Civis elnöke hangsúlyozta: a szlovákiai magyar önkormányzati összefogás létrehozása hosszú ideig váratott magára. Mint fogalmazott, egy ilyen társulás már 1994 óta időszerű lett volna. A SZMÖT végül 2025 első felében jött létre azzal a céllal, hogy támogassa az önkormányzatok szakmai munkáját, elősegítse a tapasztalatcserét, és hatékonyan képviselje a közös érdekeket helyi, országos és nemzetközi szinten.

A társulás a sajátos ügyek képviseletére jött létre-hangsúlyozta Őyr Péter. Ide tartoznak többek között a nyelvhasználati kérdések, a regionális együttműködések, vagy az önkormányzati működés speciális kihívásai – olyan területek, amelyeket leginkább az érintett közösségek értenek és tudnak hitelesen képviselni.

Miért fontos a csatlakozás?

Őry Péter kiemelte: minél több magyar képviselettel rendelkező település csatlakozik a társuláshoz, annál erősebb lesz az érdekképviselet. Különösen fontos ez a közigazgatási reformok előtt álló időszakban, amikor olyan döntések születhetnek – például település-összevonások –, amelyek nemcsak gazdasági, hanem nyelvi, kulturális és oktatási kérdéseket is érintenek – hangsúlyozta.

A SZMÖT célja, hogy ezekben az ügyekben egységes hangot adjon a régióknak, és biztosítsa, hogy a kisebbségi szempontok is megjelenjenek a döntéshozatalban. A szervezet egyik alapelve, hogy „sosem mások ellen, de mindig magunkért” dolgozik.

Konkrét kihívások és közös megoldások

A társulás létjogosultságát számos gyakorlati probléma is alátámasztja. A finanszírozási rendszer változásai például komoly bevételkiesést okozhatnak a településeknek, amit csak közös fellépéssel lehet ellensúlyozni. Emellett a nyelvhasználat terén is jelentős kihívások vannak, amelyekre innovatív megoldások szükségesek.

Az alapszabály szerint a

SZMÖT feladatai közé tartozik az önkormányzatok támogatása, a képzések szervezése, a kisebbségi érdekek védelme, valamint a régiók társadalmi-gazdasági fejlődésének elősegítése.

Mesterséges intelligencia az önkormányzatok szolgálatában

Az előadás egyik leginnovatívabb része a mesterséges intelligencia alkalmazásának bemutatása volt. A Pro Civis és egy magyarországi fejlesztőcég közös projektjeként létrejött rendszer képes arra, hogy önkormányzati ülések hanganyagából percek alatt jegyzőkönyvet készítsen – magyar és szlovák nyelven egyaránt.

A bemutatott megoldások között szerepelt:

automatikus jegyzőkönyv- és leiratkészítés, törvények és dokumentumok fordítása, szerződések elemzése, többnyelvű chatbot, amely akár turisztikai kommunikációban is segíthet, valamint 0–24 órás ügyfélkommunikációs lehetőség.

Ezek az eszközök nemcsak időt takarítanak meg, hanem hozzájárulnak a nyelvi pontossághoz és az átlátható működéshez is. A rendszer zárt adatbázissal dolgozik, így biztosítja a szakmai és jogi megbízhatóságot.

Közösségi erő és jövőkép

A SZMÖT működése önkéntes alapon történik, és mind jogi személyek (önkormányzatok), mind természetes személyek csatlakozhatnak hozzá. A tagok a közgyűlésen keresztül közvetlenül részt vehetnek a döntéshozatalban, ami erősíti a demokratikus működést és az együttműködést.

Az esemény világosan megmutatta, hogy a szlovákiai magyar önkormányzatok előtt álló kihívásokra csak közös gondolkodással és szervezett fellépéssel lehet válaszolni. A SZMÖT nem csupán egy új intézmény, hanem egy olyan platform, amely lehetőséget teremt arra, hogy a közösségek saját ügyeikben hatékonyabban hallassák a hangjukat.

A füleki találkozóra nemcsak szakmai előadásként érdemes tekinteni, hanem az együttműködés megerősítésének és egy erősebb, tudatosabb önkormányzati hálózat kiépítésének fontos állomásaként.

