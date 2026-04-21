Krúpa: Magyar a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos Btk-módosítás eltörlését kéri

Magyar Péter megválasztott magyar kormányfő nem a Beneš-dekrétumok eltörlését kéri, hanem az azokkal kapcsolatban elfogadott, a háború utáni rendezés tagadására vonatkozó Btk-módosítás eltörlését – hívta fel a figyelmet Juraj Krúpa, az SaS képviselője. Tomáš Valášek (PS) szintén nyilatkozott Robert Fico (Smer-SD) kormányfő és Magyar Péter telefonbeszélgetésével kapcsolatban.

Krúpa arra is figyelmeztetett, hogy

az egykori dekrétumok alapján még ma is sajátítanak ki földeket Szlovákiában.

„De mindez nemcsak a szlovákiai magyarokat érinti, hanem olyanokat is, akik nem is tudnak erről. Például olyan földterülethez jutottak, amelyekkel kapcsolatban korábban kisajátítási eljárás volt, ugyanis a kommunisták 1948-ban ezt az egészet leállították, de sok ügy lezáratlan, rendezetlen maradt, és ezzel most visszaélnek” – magyarázta Krúpa.

Valášek hozzátette, nem csak a szlovákiai magyarokat kriminalizálják a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatban. „Ez a törvény egy olcsó és átlátszó baromság, cenzúra, és nemcsak a szlovákiai magyarokat érinti, hanem szlovákokat is, akár az ellenzéket. Mi már Magyar Péter előtt bíráltuk ezt a módosítást, természetes és logikus, hogy most egyetértünk vele” – közölte.

Gubík László, a parlamenten kívüli Magyar Szövetség elnöke azzal reagált, hogy a Beneš-dekrétumok kérdésében nincs kompromisszum.

„Ha Robert Fico számára valóban fontos a szlovákok és a magyarok együttélése, akkor nem fogja tovább a saját választói riogatására felhasználni a telekmaffiával szembeni harcunkat a földek szétlopása ellen”

– jegyezte meg. Gubík hozzátette, a Magyar Péterrel folytatott budapesti tárgyaláson is azt fogják képviselni, hogy a Szlovák Földalapnál folyó jogtalan, utólagos konfiskációnak nevezett földlopást azonnal le kell állítani. „Robert Fico már ma meghozhatná ezt a politikai döntést, ahogy arról is dönthetne, hogy a ‚lex Beneš‘ passzus kikerüljön a Büntető törvénykönyvből. Igaza van, amikor azt mondja, hogy ezekben a kérdésekben gyökeresen eltér az álláspontunk” – szögezte le Gubík.

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő kedden telefonon beszélt Magyar Péter megválasztott magyar kormányfővel, gratulált a választási eredményéhez, és szlovákiai látogatásra hívta. Közlése szerint beszélgetésük fő célja az volt, hogy tájékozódjon az új magyar vezetés álláspontjáról a Barátság kőolajvezeték újraindítása, valamint a RePowerEU rendelet ellen benyújtandó keresetről, amelyet Szlovákia és Magyarország közösen indít az EU ellen az orosz kőolajról és földgázról való leválás miatt. Fico szerint Magyar egyelőre csak általánosságokban beszélt.

Magyar Péter a telefonbeszélgetésről elmondta, közölte Robert Ficóval, hogy Magyarország csak azután kapcsolódik be a politikai kérdések megvitatásába, hogy garanciákat kap annak a szlovák törvénynek a megszüntetésére, amely börtönnel fenyegeti a szlovákiai magyarokat.

Emellett azt is világosan le kell szögezni, hogy nem kobozhatnak el földeket a szlovákiai magyaroktól a kollektív bűnösség elve és a Beneš-dekrétumok alapján.

A Büntető törvénykönyv december végén hatályba lépett módosítása szerint hat hónap börtönbüntetésre ítélhető az, aki nyilvánosan kétségbe vonja azt a második világháború utáni rendezést, amely magyarok ezreit fosztotta meg vagyonától és állampolgárságától. A törvénymódosítást Peter Pellegrini államfő karácsony előtt írta alá.

