Ferenc pápa „utolsó ölelése” könyvben – különleges kiadvány a Szentatya halálának első évfordulójára

Az Új Város Kiadó egy különleges kötettel készül Ferenc pápa halálának első évfordulójára: a kiadvány a néhai egyházfő személyes, búcsúként is értelmezhető írását tárja az olvasók elé.

Holnap, április 21-én lesz egy esztendeje annak, hogy elhunyt a katolikus egyház feje. Az évforduló alkalmából a Fokoláre Mozgalomhoz kötődő kiadó – az olasz Mondadori Electa gondozásában megjelenő eredeti kiadással egy időben – publikálja a Három pillangó a tó felett című művet, amelyet a pápa szimbolikus értelemben „utolsó öleléseként” hagyott hátra.

A kötet előszavát jegyző Thomas Leoncini felidézi:

A Szentatya személyesen bízta rá ezt a költői hangvételű mesét azzal a szándékkal, hogy az vigaszt nyújtson az embereknek akkor is, amikor ő már nem lesz jelen a földi világban.

Leoncini szerint a mű egyfajta lelki örökség, amely által Ferenc pápa továbbra is megszólítja az olvasókat, még ha fizikai valójában már nincs is közöttünk.

A könyvet Alessandro Sanna ihletett akvarelljei gazdagítják, amelyek nemcsak vizuálisan emelik a kötet értékét, hanem elmélyítik annak spirituális üzenetét is, így a kiadvány egyben igényes ajándékként is helytáll.

A kiadó ajánlása szerint a kötet mindazok számára szól,

akik szeretnék szívükben tovább őrizni Ferenc pápa emlékét, és nyitottak arra, hogy befogadják utolsó üzenetének csendes, mégis erőteljes gondolatait.

A könyv elsősorban nem az értelemhez, hanem az érzelmekhez és a hit világához szól, ahol a szavak mögötti tartalom válik igazán hangsúlyossá.

BN/ÚJ Város Kiadó