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Délután kellene tárgyalnia a parlamentnek Kaliňák leváltásáról

Pásztor Péter
Pásztor Péter
Fotó: TASR

Délután kellene tárgyalnia a parlamentnek Robert Kaliňák védelmi miniszter leváltásáról, Richard Raši házelnök szerdán 13.15 órára hívta össze a KDH által indítványozott rendkívüli ülést.

Kaliňákot az eperjesi kórház építésével kapcsolatban bírálja az ellenzék,

mivel az építkezés jócskán elhúzódik és jóval drágább lesz. Szerintük ezért vállalnia kell a felelősséget a miniszternek, ő viszont visszautasítja a kritikát.

A Smer-SD frakciója közölte, nincs semmi ok, amiért támogatnia kellene a rendkívüli ülés megnyitását.

Tibor Gašpar, a parlament alelnöke keddi sajtótájékoztatóján kijelentette, nem hiszi, hogy a KDH bírálatának lenne reális és objektív alapja, és visszautasítja, hogy a párt előre azt sugallja, túlárazva épül meg a kórház.

„Ha valamelyik építkezési cég nem megfelelő munkát végzett, akkor a minisztériummal kötött szerződés nyilván a minőséggel kapcsolatos hiányosságokat is rendezi, és azt is, hogy ki fogja megtéríteni azokat. Nincsenek kétségeim afelől, hogy az állam be fogja hajtani az ilyen jellegű kárt” – mondta Gašpar.

TASR/Felvidék.ma

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