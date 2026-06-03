Huliak nem értek egyet a zónabesorolással, de támogatja azt

A nemzeti parkok zónákra osztási tervezete nem jó, de muszáj elfogadni, hogy ne essen el félmilliárd eurós támogatástól az ország – jelentette ki a kormány szerdai ülése előtt Rudolf Huliak idegenforgalmi és sportminiszter. Elmondta, látta Tomáš Taraba zónabesorolási tervét, és nem ért egyet vele.

„Ennek ellenére sajnos meg kell szavaznom, hogy Szlovákia ne essen el félmilliárd eurós támogatástól, ezt nem engedhetjük meg magunknak” – mondta Huliak az uniós helyreállítási terv támogatásaira utalva.

Ennek ellenére meggyőződése, hogy

a természetvédelmi területek besorolását „elrontották”, és eleve rossz volt a kiindulópont, amit még az előző miniszter, Ján Budaj idejében készített elő a minisztérium.

„Problémás a védett területek és a védelmi célok kezelése is… Mintha íróasztal mögül csak úgy rárajzolták volna a térképre az övezeteket” – tette hozzá.

Az SNS Tarabára vonatkozó bírálatairól viszont nem akart nyilatkozni. „Én nem veszek részt ebben a béka-egér harcban” – jelentette ki.

Négy nemzeti park zónákra osztását kell elvégezni, ezek a Tátrai Nemzeti Park, az Alacsony-Tátra Nemzeti Park, a Polonyinák és a Kis-Fátra Nemzeti Park.

Az ezzel kapcsolatos kormányrendeletek elfogadása az egyik feltétele annak, hogy Szlovákia megkapja az uniós helyreállítási tervből a nyolcadik kifizetést.

Az SNS elfogadhatatlannak tartja a Tátra zónabesorolási tervét, elhatárolódott Tarabától, Andrej Danko SNS-elnök a leváltását követeli. A miniszter kijelentette, ha szeptember végéig nem sikerül rendeznie viszonyát a párttal, lemond miniszteri posztjáról.

TASR/Felvidék.ma