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Itt és Most

Drucker szerint voltak terhelési tesztek, s a hétfői kiesésnek nem lett volna szabad megtörténnie

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Tomáš Drucker (Szalai Erika/Felvidék.ma, archív)

Terhelési próbáknak volt kitéve az ePrihlášky rendszer, és nem lett volna szabad megtörténnie a hétfői kiesésnek – jelentette ki Tomáš Drucker (Hlas-SD) oktatási miniszter a hétfői eset kapcsán, amikor a diákok és szüleik nem tudták megnézni a minisztériumi rendszerben a középiskolai felvételik közzétett eredményeit.

Drucker azt mondta, minisztériuma „érvényesíteni fogja a jogait a szolgáltatóval szemben”, és megismételte, kivizsgálják, miért állt elő ez a műszaki probléma.

„Mindenki előre tudta, hogy óriási nyomás fog nehezedni a rendszerre, amikor közzéteszik a felvételi eredményeket. És garantálták nekem, hogy lefutottak a terheléses tesztek, de azoknak a várható valós helyzetet olyan szinten kellett volna modellezniük, hogy ezt a hibát felfedjék”

– mondta Drucker.

Leszögezte, ellenőrzik a rendszert és az összes észlelt hibát kielemezik. Azt is kiemelte, magukkal az adatokkal és a rendszerrel nem voltak gondok, csak a hozzáféréssel.

„Elnézést a kisebb műszaki hibákért, de ez már csak így megy, az ilyesmit nem lehet mindig teljesen megelőzni”

– tette hozzá a miniszter.

Drucker kitart amellett, hogy az elektronikus jelentkezési rendszer, az ePrihláška előnyös a diákok és a szülők számára.

TASR/Felvidék.ma

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