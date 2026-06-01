Gondok a rendszerrel, nem lehet megnézni elektronikusan a felvételi eredményeket

Nem tudják megnézni a diákok és a szülők elektronikusan a középiskolai felvételi eredményeket. Nem lehet bejelentkezni az ePrihlášky rendszerbe, nem töltődik be, vagy hibaüzeneteket küld. Az oktatási minisztérium azzal reagált a TASR-nek, hogy nagy a terhelés, mivel több tízezer diák és szülő próbálja megtudni a felvételi eredményeket.

A problémák hétfőn reggel kezdődtek a rengeteg bejelentkezés miatt, ezért lassabban töltődnek be, késve jelennek meg az eredmények. Az iskolák éjféltől jelentethetik meg az eredményeket az ePrihlášky rendszerben.

„Az eredmények fokozatosan jelennek meg, aszerint, hogy mikor erősítik meg azokat és küldenek visszajelzést az iskolák. Ha egyelőre nem látja valaki a saját eredményét, az nem azt jelenti, hogy probléma van a felvételi eljárásával”

– közölte a minisztérium, és azt javasolja, próbálkozzanak később a nap folyamán. Az oktatási minisztérium már május 28-án azt közölte, hogy az ePrihlášky automatikus értékelő rendszere sikeresen feldolgozta az összes középiskolai jelentkező felvételi eredményét, és az EduPage platformmal való összeköttetésnek köszönhetően a szülők megnézhetik gyerekük eredményét.

Az iskolák június 5-ig értesítik a gyerekek jogi képviselőit arról, ha nem vették fel a jelentkezőt. Fellebbezni az átvételt követő öt napon belül lehet. Tehát a további esetleges eljárások határideje a hivatalos kézbesítés után kezdődik.

TASR/Felvidék.ma

