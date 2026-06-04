Kulturális események gazdag választékával várják az érdeklődőket júniusban Füleken

A Füleki Városi Művelődési Központ sok szeretettel várja június 4-én (csütörtökön) 18 órára az érdeklődőket az Apám lánya című film vetítésére és az azt követő pódiumbeszélgetésre a színháztermébe, amelynek során Lea Podhradská rendezővel és Demjén Anna pszichológussal Laczkó Sándor beszélget.

A film a 22. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon elnyerte a Legjobb magyar dokumentumfilmnek járó díjat, valamint a Magyar Filmkritikusok díját.

A film 16 éven aluliak számára nem ajánlott! A belépés ingyenes.

Június 13-án, szombaton Fülekre látogat a Kassai Thália Színház csapata is, a Csotrogányné Lepsénynél még megvolt című zenés kabaréval. Az este 19 órakor kezdődő szórakoztató előadásban Nóti Károly ismert és kevésbé ismert kabaréjelenetei, valamint fülbemászó dallamok szakítanak ki bennünket a szürke hétköznapokból. Az előadást Bocsárszky Attila, a Thália Színház ismert színésze találta ki, állította össze és rendezte. Szereplők: Illés Oszkár, Varga Lívia, Madarász Máté, Dégner Lilla, Klinga Péter.

Zongorán kísér: Gablyasz Péter m.v. Az előadás a Kisebbségi Kulturális Alap anyagi támogatásával valósul meg.

Június 14-én vasárnap 15 órakor már tizenhatodik alkalommal várja az érdeklődőket a Melódia Női Kar szervezésében a füleki római katolikus templomban megvalósuló Nemzetközi melódiák szárnyain elnevezésű koncert. A galántai XX. Kodály Napokon ezüst minősítésben részesült kóruson kívül a koncert fellépői: Művelődés Háza Kamarakórusa Sárospatak, a losonci Serly Kamarakórus, Matuz Csilla – csembaló, valamint Bozó Sándor és Bozó Fábián – hegedű. A belépés ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A május végi, csaknem telt házas premiert követően a Zsákszínház Végre egy úriasszony című vígjátéka június 25-én este 18 órától lesz ismét megtekinthető. Az előadást követően sor kerül a Ha én ezt a klubban elmesélem… beszélgetősorozat 2. részére, amelyben az érdeklődők a Zsákszínház kulisszatitkaiba kapnak némi betekintést, és a színház tagjai néhány szórakoztató történetet is megosztanak a hallgatósággal.

A rendezvényekről bővebben a Füleki Városi Művelődési Központ honlapján olvashatnak.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma