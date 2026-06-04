Több mint 12 ezer éves mamutagyar-töredékre akadtak a surányi ipari park területén

Újabb jelentős lelet került elő a készülő surányi ipari park területén zajló régészeti feltárás során. A gépi földmunkák közben, egy munkagödör kialakításakor a régészek mintegy 220 centiméter mélységben egy mamutagyar-töredékre bukkantak – tájékoztatott az MH Invest állami vállalat.

A megtalált agyarrészlet hossza megközelítőleg 80–100 centiméter, vastagsága pedig 8–10 centiméter. A Szlovák Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének szakemberei szerint a lelet előzetesen körülbelül Kr. e. 12 000-re keltezhető.

A töredék a gyapjas mamuthoz (Mammuthus primigenius) tartozott, amely Eurázsiában élt a pleisztocén időszakban, egészen a holocén elejéig. Így az egyik utolsó mamutfaj maradványáról van szó.

A lelet nem kapcsolódik a területen eddig vizsgált régészeti objektumokhoz, mivel eredeti pleisztocén üledékben feküdt.

Az agyartöredéket jelenleg a Szlovák Tudományos Akadémia Régészeti Intézete nyitrai laboratóriumában stabilizálják és konzerválják, majd részletes elemzésnek vetik alá a negyedidőszaki geológia szakértőinek bevonásával.

A mamutmaradványok előfordulása Nyugat-Szlovákiában nem ritka. Korábban a tágabb térségben, például Barsbese és Szalka községekben is találtak hasonló leleteket, mamutfogak pedig Nyitra környékéről és az Alsó-Vág menti régióból is előkerültek.

A stratégiai ipari park területén 2025 márciusában kezdődött meg a régészeti kutatás, amely jelenleg is folyik. Eddig nyolc lelőhelyet azonosítottak, ahol az őskortól a korai történeti koron át a középkorig terjedő régészeti objektumok találhatók.

A kutatócsoport vezetői az egyik legérdekesebb, ugyanakkor legnehezebben feltárható lelőhelyként egy kiterjedt temetőt említettek, ahol három különböző kultúra maradványai rétegződnek: a korai bronzkor, a La Téne-kor és az Avar Kaganátus emlékei.

A terepi munka csak az első szakasza a teljes feltárási folyamatnak, amelyet laboratóriumi vizsgálatok és tudományos projektek követnek. Az archeobotanikai, zoológiai és antropológiai elemzéseket főként hazai laboratóriumokban végzik, a speciális mintákat azonban külföldre is küldik – például Lengyelországba radiokarbonos kormeghatározásra, Bécsbe pedig genetikai vizsgálatokra.

Május végétől az MH Invest a Szlovák Tudományos Akadémia Régészeti Intézetével együttműködve nagyszabású poszterkiállítást nyitott, amely bemutatja a surányi ipari park területén zajló feltárás eddigi eredményeit.

A kiállítás hosszabb távon, ingyenesen látogatható a surányi zsinagóga épületében, a városi múzeumban.

A kutatást az MH Invest finanszírozza, a feltárást a Szlovák Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének szakemberei végzik. A leletek a megtalálásuk pillanatától az állam tulajdonába kerülnek, nyilvántartásuk és dokumentálásuk a hatályos jogszabályok szerint történik. A munkát a Nyitrai Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal folyamatosan felügyeli.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk