Mitrák és kereszt: megújult a szlovák püspökök vizuális arculata

A Szlovák Püspöki Konferencia új logót kapott, amely az intézmény megújuló vizuális arculatának alapját képezi. Az új arculat tervezője Milan Pleva grafikus. A püspöki konferencia sajtóirodája szerint a változtatás célja a hívekkel és a szélesebb nyilvánossággal folytatott kommunikáció korszerűbbé tétele.

Az új logó központi elemei a körben elrendezett püspöksüvegek (mitrák), melyek a párbeszédet, a találkozást és a püspökök közösségét jelképezik. A mitrák egyszerre mutatnak befelé és kifelé, ezzel kifejezve az intézmény belső és külső működésének dinamikáját. A köztük kialakuló térben kereszt rajzolódik ki, amely a keresztény közösség és a püspöki közösség középpontját jelképezi.

A nyertes tervet egy bírálóbizottság választotta ki a nyilvános, kétfordulós pályázatra beérkezett 35 javaslat közül. Stanislav Stankoci egyetemi oktató, a bizottság tagja szerint a győztes logó és a hozzá tartozó arculati koncepció méltó módon képviseli majd a Szlovák Püspöki Konferenciát.

Az új, egységes vizuális stílust fokozatosan terjesztik ki a püspöki konferencia elektronikus, nyomtatott és médiamegjelenéseire, és fontos eleme lesz a Szlovákiai Katolikus Egyház készülő honlapjának is.

„Az egyház küldetése, hogy az evangéliumot minden nemzedék számára érthető módon közvetítse. A mai világban azonban ugyanilyen fontos az is, hogyan jelenik meg az egyház kifelé, vizuálisan” – mondta Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek-metropolita, a Szlovák Püspöki Konferencia társadalmi kommunikációs eszközökért felelős tanácsának elnöke, aki szintén tagja volt a szakmai bizottságnak.

Zvolenský szerint az új logóhoz kapcsolódó arculat nem csupán esztétikai változást jelent, hanem gyakorlati eszköz is, amely segíti egy országos jelentőségű intézmény jól felismerhető, méltóságteljes és vonzó megjelenésének kialakítását.

Az új vizuális arculat bevezetése több szakaszban történik. A jóváhagyott arculati kézikönyv minden hivatalos megjelenés kötelező alapja lesz. Elsőként az elektronikus kommunikáció újul meg, ezzel párhuzamosan pedig a nyomtatott anyagok átalakítása is zajlik.

A kézikönyv pontosan meghatározza az iratok új megjelenését a fejléces papírtól és borítékoktól kezdve egészen a Szlovák Püspöki Konferencia hivatalos pecsétjéig. Az utolsó szakaszban a médiamegjelenés és a külső prezentáció újul meg – tájékoztatott Katarína Jančišinová, a püspöki konferencia szóvivője.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk