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A belügyi tárca 5,25 millió eurót különített el az alkalmazottai jutalmazására

SZE
SZE
Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter (Fotó: TASR)

A belügyminisztérium a nyári szabadságok időszaka alkalmából 5,25 millió eurót különített el alkalmazottai jutalmazására. A jutalmat a munkaköri kötelességek színvonalas teljesítéséért a tűzoltók, rendőrök, hegyimentők és a civil alkalmazottak kapják meg – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Matej Neumann, a belügyi tárca szóvivője.

„A belügyminisztérium a legnagyobb tárca, rendkívül széles hatáskörrel és feladatkörrel. Tudatában vagyunk  emberek ezreivel szembeni felelősségünknek, akik nap mint nap gondoskodnak országunk lakosságának biztonságáról, életének, egészségének és vagyonának védelméről, valamint az ország működéséről további területeken is” – jelentette ki Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter.

SZE/Felvidék.ma/TASR

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