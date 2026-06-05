Együttműködés a közös pontok keresése mentén

Az Ipolysági Városi Könyvtár erősíti az anyaországi intézményekkel való kapcsolatát. A nemzeti összetartozás napján, június 4-én írt alá az ipolysági intézmény együttműködési megállapodást a balassagyarmati Madách Imre Városi Könyvtárral.

Mint már beszámoltunk róla, Ipolyság és Balassagyarmat három évvel ezelőtt, 2023. június 4-én írt alá partnerségi kapcsolati megállapodást. Ennek folytatása a mostani alkalom. Az együttműködési megállapodást az ipolysági könyvtárban látta el kézjegyével Pleva Beáta, az Ipolysági Városi Könyvtár vezetője és Vitéz Katalin, a balassagyarmati Madách Imre Könyvtár igazgatója.

Mint Pleva Beáta portálunknak elmondta: már régebbre datálható a kapcsolat, mely a személyes találkozók által egyre szorosabbá vált a két intézmény között.

Kölcsönös segítségnyújtás, tapasztalatcsere, információk átadása mind erősítette a kapcsolatot. Ezt tette hivatalossá a június 4-ei megállapodás aláírása.

„A nemzeti összetartozás napját megfelelőnek tartottuk az ünnepélyes aláírásra” – tette hozzá az intézményvezető.

A balassagyarmati könyvtár már többedik alkalommal szervezett szabadulószobát, melynek feladatai egy adott irodalmi műhöz kötődnek. Az Alíz Csodaországban mesére épülő szabadulószobát a balassagyarmatiak már e megállapodás jegyében adták át az ipolysági intézménynek. Az ünnepélyes aláírás mellett a szabadulószobát is megnyitották az ipolysági intézmény emeletén. Hamarosan külön cikkben számolunk be erről.

„Keressük a közös pontokat, amelyek mentén együtt tudunk dolgozni a kulturális élet fellendítése érdekében. A szakmai tapasztalatok gyűjtése és átadása szintúgy a megállapodás része”

– fejtette ki Pleva Beáta. Hozzátette, közös pályázati lehetőségekben is gondolkodnak.

A két város közötti nagyon jó élő kapcsolat a két kulturális intézményre is kihatott – ezt már Vitéz Katalin nyilatkozta.

A kölcsönös intézménylátogatások, szakmai tevékenységek mind hozzájárultak a kapcsolat elmélyítéséhez. Kialakult egy jó és gyümölcsöző viszony az intézmények között

– jegyezte meg.

A balassagyarmati intézményigazgató is kiemelte a jövőbeli tervek kapcsán a közös pályázási lehetőségek keresését. Továbbá szeretnének még jobban nyitni a felvidéki magyar olvasók felé, akár a tanintézmények irányában is. Nyitottak mindenféle együttműködésre az ipolysági könyvtárral.

Mindkét intézményvezető kifejtette, hogy az Ipolyságról elszármazott és Balassagyarmaton tevékenykedő igazgatóhelyettes személye erősítette a kiváló kapcsolatot a két intézmény között.

A balassagyarmati könyvtárosok jelen voltak a nemzeti összetartozás napja alkalmából rendezett ipolysági megemlékezésen, ezzel is erősítették a két város és az ott működő intézmények közti kapcsolatokat.

Pásztor Péter/Felvidék.ma