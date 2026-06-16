Fico nem érzi szükségét annak, hogy bocsánatot kérjen a Šimečka családtól

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő nem érzi szükségét annak, hogy bocsánatot kérjen a Šimečka családtól a Projekt Fórum Polgári Társulás könyvelésével kapcsolatos kijelentések miatt. Szerinte nincs miért bocsánatot kérni, viszont a kormány újabb könyvvizsgálatot készít elő, amely a nyári összegzés után rávilágít a polgári társulások számadásában elkövetett hibákra.

Fico erről keddi sajtótájékoztatóján beszélt. „A továbbiakban is a standard kormányzati ellenőrzések formájában fogjuk végezni az ellenőrzéseket. Szerintem a most zajló sokkoló eredményeket fog hozni más polgári társulásokkal kapcsolatban. Mert ez volt a bevett módszer. Életformájuk a támogatásokon való élősködés” – jelentette ki a kormányfő.

Fico egyúttal hozzátette, ha a kormányzati ellenőrzések során hibákat találnak, tájékoztatják róluk a nyilvánosságot, de a kormányzat nem fog meghátrálni csak azért, mert az ellenzék felemlegeti a kormány által kinevezett emberek bizonyos ügyeit.

Michal Šimečka, a PS elnöke szerint Fico nyomás alá került, és ezért hibázik. „Beismerte például, hogy Richter fiához hasonlóan ezer meg ezer élősködő családtagot és pártembert helyeztek el jó pozíciókba csak azért, mert az ő embereik. Sőt, még tőlük kér bocsánatot, a Kallan Legalnál dolgozóktól, beleértve a saját barátnőjét is, valamint Richter fiát” – mondta.

A Slovensko mozgalom szerint összeomlott Fico minden érve, amit a sógor-komaság cáfolatáról és a saját politikai jelöltjeiről mondott. A mozgalom szerint Fico beismerte, hogy a jól fizető állami funkcióknál nem a szakértelem számít, hanem a pártjához való kötődés.

„Robert Fico ma nem a pártjában dívó sógor-koma viszonyokat próbálta cáfolni, hanem olyan embereket akart mentegetni, akik a Smer által évek óta építgetett rendszerből profitálnak. Mentegetni akart egy olyan céget, amely Robert Kaliňák (Smer-SD) védelmi miniszterhez köthető, és mentegetni akarta Ján Richter fiát is. Az egyetlen, ami nem sikerült neki, az, hogy megcáfolja a tényeket” – jelentette ki Július Jakab, a Slovensko képviselője.

„Projekt Fórum-ügy” politikai vita és ellenőrzési eljárások sorozata

A szlovák kormány szabálytalanságokra utal és további vizsgálatokat ígér, ugyanakkor 2026. június 16-ig nem ismert olyan nyilvános, végleges hatósági megállapítás, amely egyértelműen igazolná a könyvelési visszaélésekre vonatkozó állításokat. A kérdés várhatóan a következő hónapokban az ellenőrzések eredményeinek függvényében tisztázódhat.

A Projekt Fórum Polgári Társulás (szlovákul: „Projekt Fórum” – občianske združenie ) egy 2006-ban Pozsonyban alapított nonprofit szervezet, amelynek fő célja az oktatás, a kultúra terjesztése, valamint a társadalmi diskurzus elősegítése. Elnök : Marta Šimečková (2019 óta tölti be a tisztséget).

A szervezet és tevékenysége a közelmúltban komoly szlovákiai politikai viták és hatósági vizsgálatok középpontjába került

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tasr/Felvidék.ma