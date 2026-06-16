Felderítette a rendőrség az alsószeli bankautomata-robbantás ügyét

Felderítette a nagyszombati kerületi rendőrség a márciusi alsószeli bankautomata-robbantás ügyét. Egy 28 éves vágai férfi ellen indult büntetőeljárás – tájékoztatott a kerületi rendőrség.

A férfit a bankautomata, valamint közérdekű létesítmény megrongálásának és veszélyeztetésének bűntettével, továbbá társtettesként lopással és idegen tulajdon megrongálásával gyanúsítják.

„Az ügyben kezdettől fogva nagy erőkkel nyomozott a rendőrség, és számos eljárási cselekményt hajtott végre az elkövető azonosítása érdekében” – közölte a rendőrség.

A felderítésben komoly szerepe volt a rendőrség Ellenőrzési Szolgálati Hivatalának (ÚIS).

„A rendőrség és a belső ellenőrzési hivatal közti folyamatos információcserének köszönhetően sikerült eljárást indítani azok ellen a személyek ellen, akik a bűncselekmény elkövetésében, majd pedig a pénz legalizálásában részt vettek” – folytatta a rendőrség.

A gyanúsított a bűncselekmény elkövetése után Magyarországon rejtőzött el. „A cseh és a magyar rendőrséggel együttműködve sikerült elfogni és további bizonyítékokat lefoglalni. „Most a szlovákiai kiadatására várunk, ha erre sor kerül, tájékoztatjuk a nyilvánosságot” – zárta a kerületi rendőrség.

Rendőr segített legalizálni a bankautomata-rablásból szerzett pénzt

Egy rendőr bankautomatákból rabolt pénzt vett át, tárolt és használt fizetőeszközként saját szükségleteire.

A 25 éves Lenka J. továbbá úgy mozgatta az illegálisan szerzett pénzt, hogy ne lehessen kideríteni, honnan származik. A rendőrt őrizetbe vette az Ellenőrzési Szolgálati Hivatal (ÚIS) a Hamlet rendőrségi akció során és büntetőeljárást indított ellene pénzmosás gyanúja miatt – tájékoztatta a TASR-t Andrea Dobiášová, az ÚIS szóvivője.

„A gyanúsított bankautomaták segítségével bankszámlákra utalta a pénzt, majd az összeget másik számlákra utalta át. Ezeket aztán P. Ž. gyanúsított rendelkezésére bocsájtott, akit nemzetközi hatósági együttműködés eredményeként sikerült elfogni Magyarország területén” – mondta Dobiášová azzal, hogy a rendőr a Pozsonyi Kerületi Közlekedésrendészeten szolgált.

Az ÚIS azt feltételezi, hogy Lenka J. ezzel a tettével pénzmosást követett el, valamint segítette P. Ž. gyanúsítottat, hogy ne kerüljön a hatóságok kezére. A rendőr ellen szabadlábon folyik eljárás.

P. Ž. gyanúsított ellen az alsószeli bankautomata-robbantás ügyében indítottak büntetőeljárást. Dobiášová elmondása szerint a hivatal P. Ž. ügyének kivizsgálása közben kezdett nyomozni a rablásból származó pénz és az azt legalizáló személy után, ami végül a június 13-i Hamlet bevetéshez vezetett.

Mint hozzátette, a nyomozás során az ÚIS szorosan együttműködött a Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályával, valamint a cseh és a magyar rendőrséggel is.

tasr/Felvidék.ma