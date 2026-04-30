Gašpar szerint Marta Šimečková kihasználta a munkatársát

Marta Šimečková, a Projekt Fórum Polgári Társulás felelős vezetője kihasználta a munkatársát, Andrea Pukovát, és rá hárított minden felelősséget a pályázati pénzzel kapcsolatos visszaélés ügyében – jelentette ki sajtótájékoztatóján Tibor Gašpar (Smer-SD), a parlament alelnöke.

A számvitel meghamisításáról és a koronavírus-járvány alatt nyújtott támogatásról is beszélt. Gašpar szerint a banki kivonatok meghamisítása több célt is szolgálhatott.

„A támogatási pályázathoz csatolt meghamisított banki kivonatok benyújtása okirat-hamisításnak minősül, emiatt nem is szabad megítélni ilyen támogatást”

– tette hozzá.

Gašpar állítása szerint a PT 2020 és 2022 között leadott számlakivonataiban megváltoztatták az összegeket, egyes készpénzfelvételeket töröltek, bizonyos átutalásoknál pedig átírták a neveket.

„Ez a klasszikus áfacsalásokhoz hasonlít” – jegyezte meg Gašpar.

Emlékeztetett, hogy a Projekt Fórum 2021-ben 50 ezer euró támogatást kapott az igazságügyi minisztériumtól, amikor a koronavírus-járvány egyik hulláma tetőzött és veszélyhelyzet volt kihirdetve.

„Természetesen csakis arra kapta ezt a pénzt Marta Šimečková, hogy a Projekt Fórum túlélje azt az évet, miközben sok állampolgár nem kapott ilyen segítséget az államtól és esetleg fel kellett számolniuk a vállalkozásaikat, de a Projekt Fórum 50 ezer eurót kapott csak az igazságügyi minisztériumtól”

– tette hozzá.

Azt is bírálta, hogy Šimečková nem adta le a polgári társulás 2018-as és 2019-es könyvelését, arra hivatkozva, hogy ellopták azt. Szerinte a teljes könyvelésből kiderülne, hogy kiket támogattak a Projekt Fórumon keresztül, kik kaptak a pénzből, mi mindent fedeztek abból, amit csakis egy nemzetközi konferencia megrendezésére lehetett volna felhasználni.

„Šimečková asszony évek óta támogatásokat kap az állampolgárok befizetett adóiból, mindannyiunk pénzéről van szó, és úgy tűnik, támogatási csalások történtek. Tehát joggal érdekli az ügy a nyilvánosságot, nem beszélve arról, hogy a Progresszív Szlovákia elnökének közvetlen hozzátartozójáról van szó”

– mondta Gašpar arra reagálva, miért foglalkoznak az üggyel.

A szlovák kormány ellenőrzése hiányosságokat tárt fel a Projekt Fórum Polgári Társulásnál, amelynek a Progresszív Szlovákia (PS) vezetőjének édesanyja a törvényes képviselője. A rendőrség márciusban támogatási csalás gyanúja miatt indított büntetőeljárást az ügyben.

Šimečková kijelentette, sosem tett szert anyagi haszonra a társulás működéséből, sőt eladósodott annak érdekében, hogy fenntartsa a szervezetet. Ugyanakkor beismerte, hogy a könyvelési ügyeket elhanyagolta, de kész vállalni a következményeket.

TASR/Felvidék.ma