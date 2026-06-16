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A lakosság fele már napi rendszerességgel használja a mesterséges intelligenciát

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: newtechnology.hu)

Az MML-TGI Median Slovakia friss felmérése szerint Szlovákiában már 2,7 millióan használják aktívan a mesterséges intelligenciát, ez éves szinten 79%-os növekedés.

Emellett 59%-kal csökkent azok aránya, akik még nem is hallottak a mesterséges intelligenciáról – tájékoztatta a TASR-t az AI Szövetség (ASAI), amely folyamatosan figyeli az AI használatát és terjedését Szlovákiában.

A legnagyobb növekedés a napi rendszeres használóknál volt: 2025 első negyedévében 140 ezren használták naponta, 2026-ban már 533 ezren, ami éves szinten 282-os növekedés.

A legtöbben információkeresésre használják (83%), továbbá szövegírásra és szövegszerkesztésre (30%), és fényképkészítésre (24%). Az ágazatokat tekintve nem az IT-szektorban volt a legnagyobb éves növekedés, hanem az iparban és a gyártási folyamatoknál (+372%) az építőiparban és az ingatlanpiacon (+273%).

Az egyes társadalmi csoportokat tekintve a nők, valamint az 50 felettiek kezdték el a legtöbben használni a mesterséges intelligenciát az utóbbi időben.

tasr/Felvidék.ma

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