Hivatalosan is megkezdődött Ukrajna gyorsított csatlakozása

Június 15-én bejelentették az ún. első klaszter megnyitását. Az emberi jogok érvényesülése ennek egyik meghatározó eleme, amely a csatlakozási tárgyalások egészének sikerét alapvetően befolyásolja.

Ferenc Viktória, a Fidesz–KDNP EP-képviselője, a Patrióták Európáért frakció tagja ezzel kapcsolatban az EP plenáris ülésén kiemelte: azzal, hogy megállapodás született Ukrajna csatlakozási feltételeiről, Ukrajna hivatalos vállalást tett.

Most itt lesz az ideje, hogy bizonyítsanak: ígéretek helyett valós eredményeket mutassanak fel az emberi jogok, ezen belül a nemzeti kisebbségek jogainak területén.

„A kárpátaljai magyarok kézzelfogható eredményeket várnak, hiszen fájó, be nem tartott ígéretekből az elmúlt évek során már túl sok jutott számunkra” – mutatott rá.

A kárpátaljai származású fideszes képviselő elmondta:

„A kárpátaljai magyarok életét is súlyosan érintő jogsértő katonai mozgósítási gyakorlat és a kisebbségi jogok szűkítése nem szűnt meg a klaszter megnyitásának pillanatában.”

„Ezért kérem az Európai Bizottságot, hogy kövesse szoros figyelemmel a vállalások tényleges, gyakorlati megvalósítását” – zárta felszólalását a képviselő.

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Új szakaszba lépett Ukrajna európai integrációs folyamata

2026. június 15-én Luxemburgban hivatalosan is megkezdődtek az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalások első érdemi szakaszai. A nyitó kormányközi konferencián elindították az úgynevezett „alapvető kérdések” klaszterének tárgyalását, amely az igazságszolgáltatás, a demokratikus intézmények működése, a közbeszerzés és a jogállamiság reformjaira összpontosít.

Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes történelmi mérföldkőnek nevezte az eseményt, hangsúlyozva, hogy Ukrajna számára az uniós tagság nemcsak politikai cél, hanem hosszú távú biztonsági és gazdasági garancia is. Az Európai Bizottság részéről Marta Kos bővítési biztos kiemelte: a csatlakozási folyamat sikere az ukrán reformok következetes folytatásán múlik.

Az első tárgyalási klaszter megnyitása azért is jelentős, mert korábban politikai akadályok lassították a folyamatot. Az elmúlt hetekben azonban sikerült megállapodásra jutni több vitás kérdésben, így az uniós tagállamok jóváhagyták a tárgyalások tényleges megkezdését.

Bár a fejlemény sokak szerint felgyorsítja Ukrajna európai integrációját, a teljes jogú uniós tagság továbbra sem automatikus. A csatlakozási folyamat számos tárgyalási fejezetből áll, amelyek lezárása éveket vehet igénybe, és minden lépéshez a tagállamok egyhangú támogatása szükséges.

Az Európai Bizottság hangsúlyozza, hogy a bővítés továbbra is érdemalapon történik, vagyis Ukrajnának teljesítenie kell az uniós joganyag és a reformkövetelmények valamennyi feltételét.

A mostani lépés ugyanakkor egyértelmű jelzés arra, hogy az Európai Unió és Ukrajna is elkötelezett a csatlakozási folyamat felgyorsítása és a politikai integráció mélyítése mellett, még akkor is, ha a teljes tagság időpontja egyelőre nem határozható meg.

Sajtóközlemény / Felvidék.ma