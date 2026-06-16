„Brüsszel zsarolóeszközzé tenné az új uniós költségvetést”

Az Európai Parlament gazdasági és költségvetési bizottságai június 15-én este hallgatták meg a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) végrehajtásáért felelős uniós biztosokat. Raffaele Fitto kohézióért és reformokért felelős ügyvezető alelnök, valamint Valdis Dombrovskis biztos elmondták, hogy a helyreállítási források kifizetéséhez augusztus 31-ig szükséges teljesíteniük a tagállamoknak a vállalt mérföldköveket és reformokat, a kapcsolódó kifizetési kérelmeket pedig legkésőbb szeptember 30-ig be kell nyújtaniuk a Bizottsághoz.

Győri Enikő, a Fidesz európai parlamenti képviselője, a Patrióták Európáért frakció gazdasági szóvivője a meghallgatáson üdvözölte, hogy Magyarország végre hozzájuthat a magyar embereknek, önkormányzatoknak és a hazai vállalkozásoknak járó forrásokhoz.

Ugyanakkor aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatosan, hogy a rendkívül szűkös határidők fényében a Bizottság nem fog-e – ahogy korábban is történt – újabb és újabb követelésekkel előállni.

A képviselő az ülést követően elmondta: különösen arra várt választ a biztosoktól, hogy a Bizottság számon akarja-e kérni a június 3-án közzétett országspecifikus ajánlások átültetését, amelyek a rezsicsökkentés kivezetését, valamint a kamat- és árrésstopok megszüntetését követelik.

A biztosok erre a kérdésre egyáltalán nem válaszoltak. Győri szerint ez komoly aggodalomra ad okot, különösen annak fényében, hogy a magyaországi hírek szerint a Tisza-párt előirányozta a kamatstop felszámolását, ami miatt szeptembertől több mint 200 ezer család jelzáloghitelének törlesztőrészlete emelkedhet drasztikusan.

„Rendkívül veszélyes továbbá az a jövőbeli irány, amelyet Dombrovskis biztos is megerősített, miszerint az új,

2028-ban kezdődő hétéves költségvetésben a kohéziós és agrárpénzeket egyetlen közös alapba terelnék, és a kifizetéseket többféle feltételhez kötnék, beleértve az országspecifikus ajánlások végrehajtását is” – fogalmazott a képviselő.

Szerinte ez a rendszer egészen elképesztő helyzeteket szülhet: előfordulhat, hogy a magyar gazdák azért nem kapják meg a nekik járó közvetlen támogatásokat, mert az ország nem hajlandó eltörölni a családokat védő rezsicsökkentést.

Az ülésen több jobboldali képviselő is felrótta a biztosoknak a brüsszeli kettős mércét. Szerintük az, hogy alig három héttel a választások után a Bizottság szerint hirtelen „helyreállt” az eddig általuk élesen bírált jogállamiság Magyarországon, s immár biztosított az uniós pénzek védelme, egyértelműen azt bizonyítja, hogy a források korábbi visszatartása mögött az Orbán-kormánnyal szembeni politikai nyomásgyakorlás állt.

„A Patrióták Európáért frakció és a Fidesz európai parlamenti delegációja a jövőben is határozottan küzdeni fog azért, hogy az uniós források elosztása ne válhasson Brüsszel politikai fegyverévé. Számunkra a magyar családok védelme mindig elsőbbséget fog élvezni a brüsszeli diktátumokkal szemben” – zárta gondolatait Győri Enikő.

Sajtóközlemény / Felvidék.ma