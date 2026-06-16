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Jézus Szíve-búcsú Pogrányban

Viliam Judák nyitrai püspökkel ünnepeltek

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BN
Fotó: Nyitrai Egyházmegye

A pogrányi egyházközség hívei június 14-én, vasárnap ünnepelték a Jézus Szíve-búcsút, amelyen részt vett és ünnepi szentmisét mutatott be Mons. Viliam Judák nyitrai megyéspüspök.

Mély lelki tartalom és ünnepi szentmise

A búcsú programjának részeként a zarándokok szentgyónáshoz járulhattak, valamint közös ájtatosságon és a Jézus Szíve-litánia imádságán vehettek részt. Az ünnepség csúcspontját a főpásztor által bemutatott ünnepi szentmise jelentette, amelyen koncelebrált Hegyi Péter helyi plébános, Peter Michalov mocsonoki esperes, valamint több környékbeli lelkipásztor is.

Fotó: Nyitrai Egyházmegye

Homíliájában Viliam Judák püspök köszönetet mondott a jelenlévő híveknek a Jézus Szíve iránti élő hitükért és tiszteletükért, amelyet példamutató módon őriznek és élnek meg a mindennapokban.

A főpásztor arra buzdította a megjelenteket, hogy hitüket továbbra is aktívan gyakorolják, és folyamatosan mélyítsék el személyes kapcsolatukat Krisztussal.

Hagyományőrző körmenet a Zoboralján

A búcsún részt vevő nagyszámú hívő az eucharisztikus körmenetbe is bekapcsolódott. A menetben a hagyományos zarándokzászlók mellett a Jézus Szíve-szobor is helyet kapott, tovább erősítve az ünnep méltóságát és hagyományőrző jellegét.

Fotó: Nyitrai Egyházmegye

A jelenlévő, többségében magyar ajkú zarándokok – akik nemcsak a helyi egyházközségből, hanem a Zoboralja környéki plébániákról is érkeztek – részvételükkel tanúságot tettek élő hitükről és a Jézus Szíve iránt táplált mély tiszteletükről.

Egyúttal azt is megmutatták, hogy ezt a gazdag lelki örökséget a legfiatalabb nemzedék számára is szeretnék továbbadni.

Viliam Judák püspök jelenléte ismét annak a jele volt, hogy a főpásztor kiemelt figyelmet fordít a Nyitrai Egyházmegye magyar ajkú híveinek lelki gondozására.

Fotó: Nyitrai Egyházmegye

A népi vallásosság különböző formái és hagyományai ugyanis ma is szerves részét képezik e közösségek hitbeli életének és kulturális örökségének.

Nyitrai Egyházmegye / BN, Felvidék.ma

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