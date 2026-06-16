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Képriport

A 11. JúniusFeszt Rimaszombatban képekben

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JúniusFeszt 2026-ban (Fotó: Gecse Attila/Felvidék.ma)

A 2026. június 11–13. között megrendezett JúniusFeszt Rimaszombatban, az Amfiteátrumban változatos kulturális és zenei programokkal várta a közönséget a Magna Festum szervezésében.

A fesztivál csütörtökön Kirády Marcell fiatal színművész közönségtalálkozójával kezdődött, majd az estét a Hogyan tudnék élni nélküled? című film vetítése zárta. Pénteken az ünnepélyes megnyitót követően Demeter Adrianna és Ambrúzs Mónika lépett színpadra, majd nagyszabású élő koncerteket adott Dánielfy, Rúzsa Magdi és a Halott Pénz. A napot DJ Petrick afterpartyja koronázta meg. Szombaton a családok és a gyerekek kerültek a középpontba: levetítették a Vuk című rajzfilmet, rajzfilmfigurák szórakoztatták a legkisebbeket, fellépett a Tulipános Kincsesláda Társulat, valamint Farkasházi Réka és a Tintanyúl. Az est folyamán a Sajó Banda táncházat tartott, végül a Legénybúcsú című film vetítésével zárult a háromnapos rendezvény.

Gecse Attila felvételei

HE/Felvidék.ma

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