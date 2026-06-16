Újraindul a belügyminiszter pere: a bíróság eltörölte Šutaj Eštok mulasztási ítéletét

A Pozsonyi Járási Bíróság helyt adott Matúš Šutaj Eštok fellebbezésének, és eltörölte azt a mulasztási (kontumációs) ítéletet, amely alapján a belügyminiszternek bocsánatot kellett volna kérnie a Čurilla-nyomozócsoport tagjaitól, valamint kártérítést kellett volna fizetnie nekik.

A hírről Peter Kubina, a rendőrök ügyvédje tájékoztatott a közösségi hálón, hozzátéve: a jogi eljárás így teljesen az elejéről indul, és a bíróság érdemben fog tárgyalni az ügyről.

Felborult az eddigi ítélkezési gyakorlat

A rendőrök jogi képviselője nem rejtette véka alá csalódottságát a másodfokú döntéssel kapcsolatban.

„Sajnos kiderült, hogy a legmagasabb bírósági méltóságok által meghatározott mulasztási ítéletekkel kapcsolatos szabályokat és ítélkezési gyakorlatot, melyekhez egész idő alatt tartottuk magunkat, a fellebbviteli bíróság szó szerint a feje tetejére állította” – jegyezte meg Kubina.

Az ügyvéd hangsúlyozta, hogy bár a Legfelsőbb Bíróság és az Alkotmánybíróság részéről is több olyan precedens létezik, amely hasonló esetekben jóváhagyta a mulasztási ítéletet, a másodfokú bíróság most mégsem ezek szerint járt el.

„Úgy döntött, hogy véleménye szerint a személyiség védelméről szóló perek esetében, amikor a nem vagyoni kár pénzben térítendő, nem lehet mulasztási ítélettel dönteni. Sajnálatos, hogy a fellebbviteli bíróság ezt a véleményét nem vetette össze az általunk figyelmébe ajánlott ítélkezési gyakorlattal, méghozzá annak ellenére, hogy értelmezése meghaladja a mulasztási ítélet érvényes törvényi szabályozásának szó szerinti értelmezését és célját. A döntés meglepett minket, mivel ilyen esetekben a bíróságok mindeddig az említett ítélkezési gyakorlat alapján döntöttek” – tette hozzá Kubina, kiemelve, hogy a döntést tiszteletben tartják.

Az ügyvéd azt is elárulta, hogy a határozatot éppen a Šutaj Eštok ellen indított végrehajtás napján hozták meg. Ennek következtében a végrehajtási eljárást leállítják, az ügy pedig visszakerül az elsőfokú bíróságra, amely újratárgyalja a keresetet, és új döntést hoz.

Šutaj Eštok a „tisztességes párbajban” hisz

A döntésre a belügyminiszter is reagált a közösségi médiában, üdvözölve a fordulatot.

„Az igazságnak vakon kell döntenie, de egyben minden érvet és ellenérvet mérlegelnie kell. Ezért jó, ha tisztes párbajban győz, nem pedig mulasztással”

– fogalmazott a tárcavezető.

Az ügy előzménye, hogy a Pozsonyi IV Városi Bíróság 2025. szeptember 10-i határozata értelmében Matúš Šutaj Eštok első fokon pert vesztett a Čurilla-nyomozócsoport tagjaival szemben. Az akkori döntés szerint bocsánatot kellett volna kérnie a rendőröktől, amiért korábban a jogerősen elítélt egykori maffiavezérhez, Mikuláš Černákhoz hasonlította őket. Az elsőfokú ítélet emellett összesen 90 ezer euró kártérítés megfizetésére kötelezte a minisztert a hat rendőr részére, a perköltségek, valamint a késedelmi kamatok megtérítése mellett.

A belügyminiszter már az eredeti döntés után leszögezte a közösségi hálón, hogy továbbra is kiáll a nyomozócsoportról tett kijelentései mellett.

Akkor azzal védekezett, hogy rendkívüli munkaköri leterheltsége miatt a hivatalos állami (Slovensko.sk) elektronikus postaládáját gyakorlatilag nem használja, az elsőfokú bíróságot pedig szerinte nem érdekelték az érvei, holott úgy vélte, a taláros testületnek más úton is értesítenie kellett volna őt az eljárásról. A mostani döntéssel a politikus esélyt kapott arra, hogy érveit közvetlenül a bíróság előtt fejthesse ki.

tasr/Felvidék.ma