A belügyminiszter fellebbez az ellene indított végrehajtás ügyében

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter fellebbez a Besztercebányai Járásbíróság január 30-ai döntése ellen, mellyel elutasította a belügyminiszter ellen indított végrehajtás leállítását. A végrehajtás a Čurilla-csoportként emlegetett rendőrségi nyomozóknak megítélt kártérítés kifizetése érdekében indult. Erről még az egyik pozsonyi városi bíróság döntött ősszel, a belügyminiszter ez ellen a kerületi bíróságon fellebbez. Šutaj Eštok erről hétfői, dunaszerdahelyi sajtótájékoztatóján beszélt.

„Bízom benne, hogy a kerületi bíróság a törvényesség és az igazságosság alapján fog eljárni, mert a korábbi kijelentéseimet továbbra is fenntartom. Bármikor kész vagyok a bíróság előtt találkozni a Čurilla-csoporttal, és ott rendezni a dolgokat” – jelentette ki a miniszter.

Šutaj Eštok a Pozsonyi IV. sz. Városi Bíróság 2025. szeptember 10-i döntése értelmében pert vesztett a Čurilla-nyomozócsoport tagjaival szemben, és bocsánatot kell kérnie, amiért a jogerősen elítélt Mikuláš Černákhoz hasonlította őket.

Továbbá összesen 90 ezer euró kártérítést kell fizetnie a hat rendőrnek. Emellett meg kell térítenie a perköltségeket és késedelmi kamatot kell fizetnie.

Peter Kubina, a rendőrnyomozók ügyvédje még tavaly november 11-én közölte, hogy Šutaj Eštok nem reagált az elektronikus bírósági értesítésekre, ezért mulasztási ítélettel veszítette el a pert, a végrehajtó pedig zárolta a számláján a kártérítéshez szükséges összeget.

A belügyminiszter erre azzal reagált a közösségi médiában, kiáll a Čurilla-nyomozócsoport tagjairól tett korábbi kijelentései mellett. Emellett arra hivatkozott, hogy munkaköri leterheltsége miatt a Slovensko.sk oldalon levő elektronikus postaládáját gyakorlatilag nem használja, és szerinte a bíróságnak más úton is értesítenie kellett volna őt. Az Alkotmánybíróság januárban elutasította az ítélettel kapcsolatos panaszát. Kubina hétfőn a közösségi médiában jelentette be, hogy a bíróság a Šutaj Eštok elleni végrehajtás leállítását is elutasította.

TASR/Felvidék.ma