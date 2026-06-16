Regionális örömtánctalálkozó Ógyallán

A szenior örömtánc napjainkban egyre népszerűbb, forradalmasított közösségi mozgásforma az idősebb korosztály számára. Hatalmas sikerének kulcsa, hogy nem igényel előzetes tánctudást vagy állandó partnert. A koreográfiákat általában körben vagy vonalban táncolják, így egyedül is könnyen lehet csatlakozni.

Ez a módszer ötvözi a kíméletes sportot az agytornával, csökkenti az időskori elszigeteltséget, miközben a zenés foglalkozások garantálják a jó hangulatot. Az oktatók speciális, úgynevezett ritmikus beszéddel és ismétléssel segítik a lépések megjegyzését, a lépések és a tempó pedig teljesen az idős szervezethez igazodnak. A rendszeres tánc és ritmusgyakorlatok fejlesztik az egyensúlyt, serkentik az agyműködést, és a legújabb kutatások szerint bizonyítottan, hatékonyan késleltetik a demencia, valamint az Alzheimer-kór kialakulását.

Életigenlés a mindennapokban

Legutóbb különleges dallamok és eddig ritkán látott, élettel teli nyüzsgés töltötte meg az ógyallai Konkoly-Thege Miklós Művelődési Központot.

Példaértékű és hiánypótló eseménynek adott otthont a város, amikor ötödik alkalommal szervezték meg a régióban a szenior örömtánc-találkozót.

Ez a rendezvény messze túlmutatott a fizikai mozgáson: valódi terápiát, lelki feltöltődést és meleg közösségi élményt nyújtott az 50 év feletti korosztály számára. Az esemény megmutatta, hogy az időskor nem az elszigetelődésről, hanem a megújulásról, a társas kapcsolatok megéléséről és az életigenlésről is szólhat, ha léteznek olyan terek, ahol a szépkorúak biztonságban és figyelemben részesülnek.

Az ógyallai rendezvény alapját egy több mint ötvenéves múltra visszatekintő nemzetközi mozgalom adja. A szenior örömtáncot kifejezetten az 50 év fölötti korosztály sajátosságaira, anatómiai és mentális igényeire szabva találták ki, és Európa-szerte már fél évszázada bizonyítja jótékony hatásait. A módszertant egy elhivatott német táncpedagógus, Ilse Tutt indította útjára, majd Ausztrián keresztül fokozatosan terjedt el az egész kontinensen, meghódítva a közösségeket. A mozgalom hazai és nemzetközi szinten is folyamatosan bővül, így egyre több művelődési házban és nyugdíjasklubban érhető el ez a szórakoztató tevékenység – hiszen ahogy egy indián mondás tartja:

„Az ember előbb táncol, mint jár.”

Mozgás, öröm, agytorna

A Komáromi járásban működő szenior örömtánc-klubok ötödik regionális találkozóján Lelovics Margit oktató köszöntötte a város alpolgármesterét, Mária Hamranovát, valamint a megjelent marcelházi, martosi, bátorkeszi, ógyallai, udvardi, tardoskeddi, nagycétényi, karvai csoportok tagjait.

A találkozót a várossal karöltve Lelovics Margit szenior örömtánc-oktató szervezte meg, aki már közel öt éve töretlen lelkesedéssel tanítja kortársait erre a mozgásformára. Mint mondta, azért csinálja, mert a szenior örömtáncnak hatalmas közösségépítő szerepe van, s ennek a korosztálynak olyan életérzést, célt ad, ami miatt érdemes felkelni.

„A szenior örömtánc-találkozó eredetileg egy kis baráti találkozónak indult. Egyelőre Szlovákiában – sajnos – csak a jelenlévő csoportok működnek, nincs országos szervezetünk, és csak négy képzett oktató van. Pedig világszerte nagy népszerűségnek örvend, világszervezete van tizenöt tagországgal, akik háromévente konferenciát tartanak. Jelszava: mozgás, öröm, agytorna – és ebben benne van minden, megtapasztaltuk, hogy valójában mit is jelent. Örömmel várjuk a táncórákat és jól szórakozunk, mikor a lábunk nem egészen azt teszi, amit az agyunk diktál, de igazi öröm, amikor sikerül szépen eltáncolni egy koreográfiát. És amint látszik is, közben közösséggé váltunk. Ma százhatvanan fogunk együtt táncolni, remélem, mindenki nagy örömére és megelégedésére” – mondta a találkozó főszervezője.

A város alpolgármestere, Mária Hamranová is köszöntötte a találkozó résztvevőit:

„Csak gratulálni tudok önöknek, mivel mozgás, öröm, de agytorna is, állítják a szeniortánc szerelmesei, s ez jót tesz a testnek és léleknek. Az állóképesség növelése mellett a stressz oldására, a hangulat javítására is alkalmas ez a mozgásforma. Idegrendszerünk fájdalomcsillapító, örömélményt segítő és energetizáló biokémiai anyagokat termel (endorfin, szerotonin, dopamin). Az immunstimuláló interferonnak köszönhetően fokozza a védekezőképességet, beindítja az öngyógyító folyamatokat, elősegíti a fertőzések elkerülését. A lépések memorizálása, mint tanulási folyamat, segít a szellemet frissen tartani, javítja az emlékezőképességet, a gondolkodási készségeket. Az összetett mozgáskoordinációt, egyensúlyozást, koncentrációt igénylő aktivitás hatására javulhatnak az idegsejtek közti kapcsolatok, megtörténhet az idegpályák „újrahuzalozása”. Ismert és kedvelt zenék hallgatásával előhívhatók a régi emlékek, működésbe lépnek és gyakoroltathatók egyes még meglévő, de szunnyadó készségek, képességek. Nemzetközi, tudományos kutatásokkal igazolták, hogy a rendszeres tánctanulás hatékony védelmet nyújt az időskori szellemi hanyatlás ellen” – fogalmazott köszöntőjében az alpolgármester.

Kíméletes és biztonságos koreográfiák

De miben is különbözik ez a műfaj a fiataloknak szóló, pörgős táncházaktól vagy a klasszikus, kimerítő táncoktatástól? A titok a kíméletes és tudatos felépítésben rejlik. A speciálisan kidolgozott koreográfiákból teljesen hiányoznak a hirtelen mozdulatok, az éles pörgések és az akrobatikus elemek, így a résztvevők ízületeit és egyensúlyérzékét megkímélve, maximális biztonságban végezhetők a lépések. A repertoár ennek ellenére rendkívül gazdag és változatos: a ritmikus körtáncok, a fegyelmet és koncentrációt igénylő tömbtáncok, valamint a vidám páros táncok mind-mind hozzájárulnak a testi-lelki frissesség megőrzéséhez.

A gondos előkészületek meghozták a gyümölcsüket, hiszen a találkozó minden várakozást felülmúlóan nagyszabásúra és színesre sikeredett. Ez a lenyűgöző, közel 160 fős tömeg bizonyította be, hogy a mozgás szeretete nem korfüggő, visszahozva a mosolyt és a ritmust az ott élő idősek mindennapjaiba. A zene és a közös ritmus egy univerzális nyelvet teremtett számukra, amelyben azonnal feloldódtak a gátlások.

A szenior örömtáncosok közössége világszerte egy különleges emberi minőséget képvisel.

Az ide járó idősek kivétel nélkül rendkívül nyitott, elfogadó és bátor személyiségek, hiszen a foglalkozásokon olyan emberekkel kell szorosan együttműködniük, egymás kezét fogniuk és egymásra figyelniük, akik a hétköznapokban szinte teljesen idegenek számukra, és akikkel korábban talán sohasem találkoztak.

Gyógyír a magány ellen

Amikor a rendezvény mélyebb, társadalmi és pszichés hátteréről esik szó, a szervezők nem győzik hangsúlyozni a mozgásformát kísérő terápiás jelleget. Az időskor egyik legnagyobb és legfájdalmasabb kihívása a magány, a társadalmi izoláció és a családi fészek kiürülése, amelyet sok esetben a társ elvesztése is tetéz. Lelovics Margit szerint a szenior örömtánc egyfajta receptre felírható gyógyír ezekre a lelki sebekre.

Az ötödik ógyallai regionális örömtánc-találkozó sikere hatalmas lökést adhat a jövőre nézve. A főszervezők bíznak abban, hogy a régióban élő idősek kedvet kapnak a látottak alapján, és egyre többen mernek majd csatlakozni a heti rendszerességű foglalkozásokhoz.

Miriák Ferenc/Felvidék.ma